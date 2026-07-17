Luis Rodríguez és el nou president de la Federació d’Associacions d’Empresaris de la Safor
El director de l’hotel Tres Anclas relleva en el càrrec Juan Pablo Tur, que ha estat al capdavant de l’entitat els últims quatre anys
L’assemblea general electoral de la Federació d’Associacions d’Empresaris de la Safor (FAES), celebrada dimarts en Fomento de AIC, a Gandia, va triar Luis Rodríguez de Rivera com a nou president de l’entitat per als pròxims quatre anys. Rodríguez relleva en el càrrec Juan Pablo Tur. La seua candidatura va ser l’única presentada.
En les seues paraules de comiat, Juan Pablo Tur va manifestar que “ha sigut un honor presidir la Federació durant esta etapa intensa, m’ha enriquit tant empresarialment com personalment”. El gerent de Turmetal va agrair “l’ajuda del vicepresident Ramon Soler, que ha sigut tot un exemple de lleialtat i compromís amb la Federació, així com el suport incondicional dels membres de la junta directiva”.
Luis Rodríguez, d’origen madrileny, és director de l’hotel Tres Anclas, el principal negoci de la família Cremades a Gandia. En el seu discurs va destacar el seu vincle amb la Safor, “que m’ha permés créixer personalment i professionalment”, i va valorar la diversitat del teixit empresarial de la comarca com una de les seues principals fortaleses.
Va exposar els principals reptes que afronten les empreses, com la digitalització, la sostenibilitat, la captació de talent i la competitivitat, i va presentar quatre compromisos per al seu mandat: “Escoltar les associacions, representar els seus interessos, generar valor mitjançant iniciatives útils i unir tots els sectors empresarials per a impulsar una comarca més competitiva, innovadora i amb més oportunitats”. L’assemblea va clausurar-la la presidenta de la CEV-València, Eva Blasco, convidada a l’acte.
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