Aemet activa l’alerta taronja i groga a la Comunitat Valenciana per un nou episodi de calor extrema este dilluns
Una nova onada de calor persistent arribarà esta setmana, amb temperatures que podrien arribar als 44 graus este dijous i tempestes aïllades en l’interior
L’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) ha activat avisos de nivell taronja i groc per a este dilluns a la Comunitat Valenciana davant de la intensificació de l’episodi de calor que afecta el territori i que, lluny de remetre, anirà guanyant força al llarg de la setmana.
La província de València concentrarà el major risc, amb temperatures de fins a 40 graus. La calor intensa es prolongarà durant tota la setmana i podria deixar màximes de fins a 44 graus este dijous. Després d’una jornada dominical marcada pels primers avisos grocs a causa d’altes temperatures en l’interior nord de València, a on els termòmetres han arribat als 36 graus, i en altres zones de la província, amb registres pròxims als 39 graus, la situació s’agreujarà este dilluns.
L’inici de la setmana estarà marcat per temperatures significativament elevades, especialment en l’interior. Durant el matí predominaran els intervals de núvols baixos en el litoral nord i de núvols mitjans i alts en la mitat sud. A la vesprada creixerà nuvolositat d’evolució en l’interior, a on no es descarten tempestes aïllades, en principi amb escassa precipitació, encara que podrien anar acompanyades de ratxes molt fortes de vent.
Temperatures màximes
Les previsions indiquen que l’episodi de calor es mantindrà els pròxims dies. Dimarts a penes variaran les temperatures i continuarà l’ambient molt càlid, amb possibilitat de tempestes vespertines en l’interior. Dimecres es repetirà un escenari similar, amb màximes sense canvis apreciables i risc de ruixats aïllats.
L’episodi marcarà el seu punt àlgid dijous, quan les temperatures tornaran a pujar i podrien fregar els 44 graus en l’interior de la mitat sud de la Comunitat Valenciana. El litoral de Castelló serà la zona menys afectada per este repunt tèrmic.
La jornada de diumenge ja va deixar un avançament d’esta situació, amb màximes de 39,3 graus a Zarra, 37,6 a Jalance, 37,4 a Ademuz i 36,8 a Utiel. En les capitals de província, Alacant va registrar 32,5 graus, i València i Castelló van arribar als 32,1.
Davant d’este escenari de calor intensa i persistent, es recomana extremar les precaucions, especialment durant les hores centrals del dia, mantindre’s ben hidratat i evitar l’exposició prolongada al sol.
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