Comunitat Valenciana
El Consell es resistix a pagar 1,3 milions de cànon per la Fórmula 1 catorze anys després
La Generalitat Valenciana va aconseguir ajornar el pagament i reclama ara no fer-hi front al considerar-lo prescrit
Sembla que ha passat molt de temps des que es va celebrar per última vegada la Fórmula 1 en el circuit urbà de València. Han passat catorze anys des de l’edició de 2012. I encara hi ha litigis pendents de l’organització i la celebració del campionat de monoplaces en la façana marítima del Cap i Casal. Per exemple, un que enfronta la Generalitat Valenciana i el Consorci València 2007, l’organisme que gestionava l’espai de La Marina, ara ja en fase de liquidació.
La disputa ascendix a més d’1,3 milions d’euros. És l’import que el Consorci encara reclama a l’Administració autonòmica en concepte de cànon per ocupació del domini públic portuari fruit de l’ús d’espais i edificis per a l’organització i el desenrotllament del Gran Premi de Fórmula 1 en l’edició de 2011. La Societat Projectes Temàtics, companyia pública que va assumir els costos per a l’organització de l’esdeveniment, primer va aconseguir un ajornament i ara batalla per a evitar el pagament al·legant que ha prescrit.
En 2012, la companyia de la Generalitat Valenciana va acudir als tribunals per a aconseguir el fraccionament del pagament i el Jutjat Contenciós Administratiu número 6 de València va acabar atenent les seues pretensions i va obligar el Consorci a tramitar de nou la sol·licitud per haver-se incorregut en “infraccions procedimentals”. Així, doncs, en un nou intent de cobrar els més d’1,3 milions de deute, l’ens públic que gestionava La Marina de València, participat per Govern, Generalitat i Ajuntament, va tornar a notificar la liquidació de la taxa l’abril de 2021.
Tampoc en esta ocasió va tindre sort, perquè l’empresa pública autonòmica va recórrer-ho davant del Tribunal Econòmic Administratiu “al considerar la prescripció” del dret de cobrament de les taxes reclamades, tal com figura en els comptes de la companyia. Una batalla, esta segona, la resolució de la qual està encara pendent, per la qual cosa la firma ha anat fins a l’Audiència Nacional perquè suspenguera cautelarment la liquidació.
Així, doncs, el Tribunal ha accedit a la suspensió temporal del pagament fins que s’aclarisca la seua procedència, encara que la Generalitat Valenciana ja ha presentat un aval en garantia pel pagament dels 1,3 milions d’euros per si finalment haguera de fer front al muntant.
A més de la Fórmula 1, la companyia autonòmica va impulsar projectes fracassats com Terra Mítica o la Ciutat de la Llum. Es va rebatejar en 2022, durant el Govern de Ximo Puig, com a Societat de Projectes per a la Transformació Digital, i, lluny dels projectes impulsats pel PP a principis de segle, està immersa en el hub d’innovació Districte Digital amb seu a Alacant i en la participació d’Alacant com a port d’eixida de la regata de l’Ocean Race.
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