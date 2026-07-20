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Oratge a València

Diversos esclafits càlids a València provoquen ratxes fortes de vent, canvis bruscos de temperatura i pluges

Les tempestes provoquen ratxes fortes de vent, descensos bruscos de la humitat i augments de temperatura de fins a 9 °C en pocs minuts

Imatge de l’onada de calor a València

Imatge de l’onada de calor a València / Fernando Bustamante

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María Bas

València

Han tornat els esclafits càlids a l’oratge a València, sobretot, en la jornada d’ahir, diumenge, en la qual es van registrar diversos esclafits càlids en diferents zones afectades pel pas de tempestes.

Este diumenge, una massa d’aire va descendir ràpidament des d’una tempesta i es va calfar a mesura que s’aproximava a terra. Este procés pot provocar, en pocs minuts, un augment brusc de la temperatura, un descens fort de la humitat i ratxes intenses de vent de curta duració.

Ratxes de vent

Un d’estos episodis es va produir en l’Albufera, a on es van observar ratxes molt fortes de vent i de curta duració, acompanyades d’un descens de la humitat i de la pressió atmosfèrica, pluja feble i un increment de la temperatura de 9 °C en tot just uns minuts.

Un altre esclafit càlid va tindre lloc al voltant de les 21 hores a Ontinyent i en altres localitats de la Vall d’Albaida. En este cas, la temperatura va passar de 29,5 °C a 35,7 °C, mentres que la humitat va descendir bruscament des de quasi el 80 % fins a poc més del 20 %. També es van registrar ratxes fortes de vent de curta duració.

Vuelven las lluvias a la Comunitat Valenciana.

Tornen les pluges a la Comunitat Valenciana / Miguel Ángel Montesinos

Temperatures màximes

Les temperatures màximes d’este dilluns 20 de juliol, jornada prèvia a l’onada de calor, ja han superat, al migdia, els 35 graus en moltes poblacions de la Comunitat Valenciana, i han arribat a fregar els 37 graus en el municipi alacantí d’Orihuela.

Segons dades de l’Associació Valenciana de Meteorologia, cap a les 12:00 hores d’este dilluns s’ha registrat a Orihuela una màxima de 36,8 graus. També hi ha hagut màximes de 36,7 graus a Xixona, 36,5 a Sella, 36,4 a Casas Bajas, 36 a Ademuz, 35,9 a Alcoi o 35,8 a Zorita del Maestrazgo.

Així mateix, s’han mesurat 35,7 graus a Benifallim, 35,6 en les localitats alacantines de Balones i Novelda, i en la capital alacantina, 35,4 graus a Benasau i Relleu, 35,2 a Alcoleja, 35,1 a Elx o 39,9 graus a Aspe.

D’altra banda, la humitat relativa continua sent molt elevada en alguns municipis, la qual cosa incrementa la sensació de basca, com en el municipi valencià d’Alzira, del 99 %, o a Sueca, del 93 %; en localitats com Borriana, Cullera, Vilallonga, el Verger o Xàbia, és del 91 %.

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Avís de l’Aemet per vents forts a la Comunitat Valenciana: Emergències activa l’alerta groga / Levante-EMV

La província de València concentrarà el major risc de l’onada de calor, amb temperatures de fins a 40 graus. La calor intensa es prolongarà tota la setmana i podria deixar màximes de fins a 44 graus este dijous. Després d’una jornada dominical marcada pels primers avisos grocs a causa d’altes temperatures en l’interior nord de València, a on els termòmetres han arribat als 36 graus, i en altres zones de la província, amb registres pròxims als 39 graus, la situació empitjorarà este dilluns.

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