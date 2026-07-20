SELECCIÓ
Ferran Torres imita Iniesta i entra en la història d’Espanya
Consulta la llista de màxims golejadors de la selecció espanyola en tota la seua història, amb els gols de David Villa, Fernando Torres, Raúl, Oyarzabal, Álvaro Morata, Lamine Yamal…
Alguer Tulleuda Bonifacio
La selecció espanyola ha tornat a fer història en el Mundial 2026 dels Estats Units, el Canadà i Mèxic. 16 anys després de la seua gesta a Sud-àfrica, d’on va aconseguir eixir com a campiona del món, el combinat espanyol ha aconseguit arribar a una nova final de la Copa del Món, la segona de la seua història, a la recerca de la segona estrela.
Ha sigut una història d’aprenentatge i superació la que ha portat Espanya fins a la final del Mundial. Va superar la fase de grups sense massa problemes, però amb molts dubtes quant al joc de l’equip. En setzens de final es va trobar amb Àustria, un primer partit en què el combinat de Luis de la Fuente va començar a mostrar el seu potencial. En octaus va aparéixer Portugal, però tampoc va ser rival per a Espanya, gràcies a un gol en els últims minuts de Mikel Merino.
Espanya va continuar avançant fins a quarts, eliminatòria en què Bèlgica no va poder fer front al poder dels jugadors espanyols. França va arribar en semifinals, però l’equip de Luis de la Fuente va mostrar la seua millor versió per a passar a la final del Mundial, en la qual es va citar amb l’Argentina. En el partit final, Ferran Torres va fer història després d’anotar el gol que posava Espanya per davant en el minut 106. Es posa amb 25 gols en el seu rècord històric, a un de Butragueño.
Rànquing de màxims golejadors d’Espanya en la història
- David Villa — 59 gols
- Raúl — 44 gols
- Fernando Torres — 38 gols
- Álvaro Morata — 37 gols
- David Silva — 35 gols
- Fernando Hierro — 29 gols
- Mikel Oyarzabal — 29 gols
- Fernando Morientes — 27 gols
- Emilio Butragueño — 26 gols
- Ferran Torres — 25 gols
- Alfredo di Stéfano — 23 gols
- Sergio Ramos — 23 gols
- Julio Salinas — 22 gols
- Míchel — 21 gols
- Telmo Zarra — 20 gols
- Isidro Lángara — 17 gols
- Pedro — 17 gols
- Luis Regueiro — 16 gols
- Pirri — 16 gols
- Xabi Alonso — 16 gols
- Cesc Fàbregas — 15 gols
- Santi Cazorla — 15 gols
- Santillana — 15 gols
- Luis Suárez — 14 gols
- Andrés Iniesta — 13 gols
- Xavi Hernández — 13 gols
- Julen Guerrero — 13 gols
- Estanislao Basora — 13 gols
- Mikel Merino — 12 gols
- Dani Olmo — 12 gols
- Luis Enrique — 12 gols
- Joseba Etxeberria — 12 gols
- Isco — 12 gols
- Amancio — 11 gols
- Alfonso — 11 gols
- Ladislao Kubala — 11 gols
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