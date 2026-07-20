Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Celebración Mundial ValenciaLocura calles ValenciaTempertaura MediterráneoAlerta naranja Comunitat ValencianaMundial 2030 ValenciaFoiosPrima jugadores Mundial
instagramlinkedin

SELECCIÓ

Ferran Torres imita Iniesta i entra en la història d’Espanya

Consulta la llista de màxims golejadors de la selecció espanyola en tota la seua història, amb els gols de David Villa, Fernando Torres, Raúl, Oyarzabal, Álvaro Morata, Lamine Yamal…

Ferran Torres és un dels capitans d’Espanya

Ferran Torres és un dels capitans d’Espanya / EUROPA PRESS / Europa Press

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Alguer Tulleuda Bonifacio

Barcelona

La selecció espanyola ha tornat a fer història en el Mundial 2026 dels Estats Units, el Canadà i Mèxic. 16 anys després de la seua gesta a Sud-àfrica, d’on va aconseguir eixir com a campiona del món, el combinat espanyol ha aconseguit arribar a una nova final de la Copa del Món, la segona de la seua història, a la recerca de la segona estrela.

Ha sigut una història d’aprenentatge i superació la que ha portat Espanya fins a la final del Mundial. Va superar la fase de grups sense massa problemes, però amb molts dubtes quant al joc de l’equip. En setzens de final es va trobar amb Àustria, un primer partit en què el combinat de Luis de la Fuente va començar a mostrar el seu potencial. En octaus va aparéixer Portugal, però tampoc va ser rival per a Espanya, gràcies a un gol en els últims minuts de Mikel Merino.

Noticias relacionadas

Espanya va continuar avançant fins a quarts, eliminatòria en què Bèlgica no va poder fer front al poder dels jugadors espanyols. França va arribar en semifinals, però l’equip de Luis de la Fuente va mostrar la seua millor versió per a passar a la final del Mundial, en la qual es va citar amb l’Argentina. En el partit final, Ferran Torres va fer història després d’anotar el gol que posava Espanya per davant en el minut 106. Es posa amb 25 gols en el seu rècord històric, a un de Butragueño.

Rànquing de màxims golejadors d’Espanya en la història

  1. David Villa — 59 gols
  2. Raúl — 44 gols
  3. Fernando Torres — 38 gols
  4. Álvaro Morata — 37 gols
  5. David Silva — 35 gols
  6. Fernando Hierro — 29 gols
  7. Mikel Oyarzabal — 29 gols
  8. Fernando Morientes — 27 gols
  9. Emilio Butragueño — 26 gols
  10. Ferran Torres — 25 gols
  11. Alfredo di Stéfano — 23 gols
  12. Sergio Ramos — 23 gols
  13. Julio Salinas — 22 gols
  14. Míchel — 21 gols
  15. Telmo Zarra — 20 gols
  16. Isidro Lángara — 17 gols
  17. Pedro — 17 gols
  18. Luis Regueiro — 16 gols
  19. Pirri — 16 gols
  20. Xabi Alonso — 16 gols
  21. Cesc Fàbregas — 15 gols
  22. Santi Cazorla — 15 gols
  23. Santillana — 15 gols
  24. Luis Suárez — 14 gols
  25. Andrés Iniesta — 13 gols
  26. Xavi Hernández — 13 gols
  27. Julen Guerrero — 13 gols
  28. Estanislao Basora — 13 gols
  29. Mikel Merino — 12 gols
  30. Dani Olmo — 12 gols
  31. Luis Enrique — 12 gols
  32. Joseba Etxeberria — 12 gols
  33. Isco — 12 gols
  34. Amancio — 11 gols
  35. Alfonso — 11 gols
  36. Ladislao Kubala — 11 gols

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents