Solsida a Benetússer
La Generalitat cedix una segona vivenda per als afectats per la solsida de Benetússer
Dos de les famílies podran ocupar les seues noves cases de lloguer assequible a la Torre, amb tot l’equipament, en els pròxims dies
Dos de les famílies afectades per la solsida d’una finca a Benetússer podran ocupar en breu les seues noves vivendes de lloguer assequible en els pisos públics de la pedania de la Torre. La Generalitat, per mitjà de l’Entitat Valenciana d’Habitatge i Sòl, EVHA, ha cedit ja el segon d’estos immobles a la família que habitava el tercer pis i que també ho va perdre tot en el sinistre.
Tant els veïns del primer, com va anunciar el president Pérez Llorca, que vivien llogats, com este segon nucli familiar podran traslladar-se d’ací a poc de temps a la seua nova llar, mentres s’aclarixen les causes del col·lapse de l’edifici. Els pisos estan totalment equipats perquè puguen entrar-hi a viure immediatament i divendres passat es van iniciar les gestions per a l’alta dels subministraments.
L’Ajuntament de Benetússer, des del principi, s’ha bolcat amb els afectats, als quals ha oferit allotjament provisional en un hotel d’Alcàsser per a cobrir les necessitats del moment. La família de Darwin i Amparo, amb els seus tres fills, es van acollir a esta opció, mentres que la resta de veïns es van refugiar en cases de familiars.
En situacions com estes, els ajuntaments disposen de recursos residencials per a atendre les situacions urgents, com en este cas, per la qual cosa, després d’oferir-los una solució provisional perquè no es quedaren en el carrer, el consistori es va posar a treballar, amb la Conselleria de Vivenda, per a trobar un recurs residencial a llarg termini.
Commoció a Benetússer
La solsida d’esta finca de tres altures, dimarts passat, ha sacsejat tot el municipi, després de la tragèdia de la dana, que també va afectar esta barriada de Benetússer. El fet que els veïns mateixos advertiren dels clevills i que alguna cosa estranya estava passant i desallotjaren l’edifici abans del col·lapse va ser quasi un miracle.
La zona afectada, situada en el carrer Las Américas i la plaça 25 d’Abril, té doble perímetre de seguretat, un vigilant que prohibix l’accés i, a més, està precintat per la Policia Local pel perill que suposa algunes zones de l’edificació que es mantenen en peus i que està previst que s’esfondren de manera controlada este dilluns. La peritació de les assegurances continua en marxa per a tractar d’esbrinar les causes dels fets, que els propietaris i testimonis atribuïxen a l’excavació que s’estava duent a terme en el solar contigu per a la construcció d’una promoció de vivenda amb garatge.
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