L’Ajuntament de Piles exigix a la Generalitat la reparació dels rentapeus de la platja: el consistori compartix el profund malestar dels veïns i turistes
El consistori es veu impotent davant d’esta situació i demana disculpes
Este cap de setmana no es parlava d’una altra cosa en la platja de Piles. Els rentapeus de la platja no funcionen i veïns i turistes expressen el seu malestar per no poder netejar-se després de banyar-se abans d’anar-se’n a casa.
El tema ha adquirit més envergadura si es té en compte que el mateix Ajuntament de Piles ha fet públic un comunicat en el qual exigix a la Generalitat Valenciana “la reparació immediata dels rentapeus de la nostra platja”.
El consistori piler “compartix i entén el malestar profund dels nostres veïns i visitants pel mal estat i la falta de funcionament dels rentapeus en la platja”, i aclarix que “el manteniment d’estes infraestructures depén exclusivament de la Generalitat Valenciana (GVA) i no de l’Ajuntament”.
Cansament
Des del Govern municipal es destaca que l’Ajuntament “no pot actuar-hi d’ofici, perquè la GVA no ens facilita l’accés al sistema informàtic necessari per a gestionar les incidències i reparacions”.
Els governants entenen l’esforç veïnal: “Paguem els nostres impostos i cuidem la nostra costa, per la qual cosa exigim un servici públic a l’altura del que Piles mereix”.
L’Ajuntament parla també de cansament municipal: “Estem cansats de les dilacions administratives i de no poder donar solucions a peu de platja per la inacció autonòmica”.
El comunicat municipal finalitza així: “Demanem disculpes per les molèsties que causa esta situació, totalment aliena a la gestió municipal. Continuarem reclamant diàriament davant de la GVA perquè ens reparen el servici immediatament”.
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