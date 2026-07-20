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L’Ajuntament de Piles exigix a la Generalitat la reparació dels rentapeus de la platja: el consistori compartix el profund malestar dels veïns i turistes

El consistori es veu impotent davant d’esta situació i demana disculpes

Unes persones es renten els peus en una platja valenciana en la qual sí que funcionen els aparells. Els de Piles no.

Unes persones es renten els peus en una platja valenciana en la qual sí que funcionen els aparells. Els de Piles no. / Levante-EMV

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Salva Talens

Salva Talens

Gandia

Este cap de setmana no es parlava d’una altra cosa en la platja de Piles. Els rentapeus de la platja no funcionen i veïns i turistes expressen el seu malestar per no poder netejar-se després de banyar-se abans d’anar-se’n a casa.

El tema ha adquirit més envergadura si es té en compte que el mateix Ajuntament de Piles ha fet públic un comunicat en el qual exigix a la Generalitat Valenciana “la reparació immediata dels rentapeus de la nostra platja”.

El consistori piler “compartix i entén el malestar profund dels nostres veïns i visitants pel mal estat i la falta de funcionament dels rentapeus en la platja”, i aclarix que “el manteniment d’estes infraestructures depén exclusivament de la Generalitat Valenciana (GVA) i no de l’Ajuntament”.

Cansament

Des del Govern municipal es destaca que l’Ajuntament “no pot actuar-hi d’ofici, perquè la GVA no ens facilita l’accés al sistema informàtic necessari per a gestionar les incidències i reparacions”.

Els governants entenen l’esforç veïnal: “Paguem els nostres impostos i cuidem la nostra costa, per la qual cosa exigim un servici públic a l’altura del que Piles mereix”.

L’Ajuntament parla també de cansament municipal: “Estem cansats de les dilacions administratives i de no poder donar solucions a peu de platja per la inacció autonòmica”.

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El comunicat municipal finalitza així: “Demanem disculpes per les molèsties que causa esta situació, totalment aliena a la gestió municipal. Continuarem reclamant diàriament davant de la GVA perquè ens reparen el servici immediatament”.

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