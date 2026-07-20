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Mig any més d’espera per al veredicte de l’APV sobre el pantalà del Port de Sagunt

Una consultora ja estudia les alternatives per a actuar en el tram marítim de l’antic embarcador de minerals

El pantalà del Port de Sagunt continua a l’espera del seu passeig sobre la mar

El pantalà del Port de Sagunt continua a l’espera del seu passeig sobre la mar

Daniel Tortajada/Levante-EMV

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Rafa Herrero

Rafa Herrero

Sagunt

La unió temporal d’empreses (UTE) que componen Sener Mobility i Gadium Ingenieros disposa de poc més de mig any per a la redacció del projecte d’actuació del tram marítim del pantalà del Port de Sagunt, després de la firma, fa un parell de mesos, del contracte de 150.000 euros amb l’Autoritat Portuària de València (APV).

Final del tramo terrestre del paseo del Pantalán del Port de Sagunt.

Final del tram terrestre del passeig del pantalà del Port de Sagunt / Daniel Tortajada

Com ha informat Levante-EMV, l’entitat presidida per Mar Chao es va comprometre, en el seu moment, a convertir les restes de l’antic embarcador de minerals en un passeig sobre la mar que completara la fase terrestre finalitzada fa un parell d’anys.

Reticències

No obstant això, els últims moviments han evidenciat les reticències per a fer realitat esta reclamada infraestructura, a causa tant dels dubtes sobre la seua sostenibilitat pels efectes del canvi climàtic com de l’important desemborsament econòmic que implicaria esta inversió sense retorn productiu.

Per a fer-se fort en esta postura, l’organisme portuari ha esgrimit fins al moment dos informes del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic —que, en realitat, és un dictamen favorable a la compatibilitat del projecte amb l’estratègia marina, amb una sèrie de condicionants—, així com un altre de Ports de l’Estat, que l’APV no ha volgut fer públic malgrat els requeriments de transparència.

Nou conveni

Mentres l’Ajuntament i l’entitat portuària negocien la renovació del conveni per a la realització d’actuacions de millora en el port de Sagunt, el plec de condicions per a esta segona fase en la recuperació del pantalà no preveia expressament entre les alternatives la construcció d’eixe passeig sobre la mar, encara que sí que demana a la consultora contractada que faça una valoració de l’eliminació de totes les restes encara en peus.

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Unanimitat

Estes maniobres contrasten amb la unanimitat en la reclamació de prolongar sobre la mar la zona de gaudi del pantalà, la qual cosa suposaria un suport al vell anhel d’aprofitar com es mereix la façana marítima del Port de Sagunt.

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