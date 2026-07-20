Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Celebración Mundial ValenciaLocura calles ValenciaTempertaura MediterráneoAlerta naranja Comunitat ValencianaMundial 2030 ValenciaFoiosPrima jugadores Mundial
instagramlinkedin

Medi ambient

Mundial: València contenia l’alé i ni bevia aigua

La ciutat registra un cabal mínim històric de 971 litres per segon en el minut d’or d’audiències i supera el descens de 2010

Seguiment del partit en la plaça de l’Ajuntament de València

Seguiment del partit en la plaça de l’Ajuntament de València / Levante-EMV

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Redacción Levante-EMV

València

Les dades registrades en la ciutat de València pel que fa al consum d’aigua durant la celebració del final de la Copa del Món entre Espanya i l’Argentina marquen registres històrics de descens i increment de cabals coincidint amb els moments de màximes audiències de TV i en els descansos del partit.

En el minut d’or d’audiències (17.800.000 espectadors), que es va donar a les 00:01 hora peninsular del 20 de juliol de 2026, coincidint amb el final del partit i quan el capità d’Espanya, Rodri Hernández, alça la Copa del Món al cel de Nova York, es va produir a València un cabal mínim històric de 971 litres per segon.

Abans de l’entrega del trofeu, quan l’àrbitre assenyala el final del partit, es va produir el major increment de consum de tota la retransmissió, amb un augment del 120 % respecte a l’últim minut del partit. Durant el descans es van registrar dos pics de consum: el primer al finalitzar la primera part del partit i el segon a l’acabar l’espectacle musical del descans.

Una vegada finalitzada la cerimònia, el consum es va situar notablement per damunt d’un dia patró, amb un increment del 68 %. Fins a l’últim moment, Espanya va romandre davant del televisor fins a veure la selecció alçar la copa, i es van reflectir uns nivells de consum elevats fins al tancament de la celebració.

Comparativa amb la final de 2010

Durant la celebració de la final del Mundial de 2010, que Espanya va guanyar a Sud-àfrica, el cabal d’aigua més baix registrat a València va ser de 1.079 l/s, mentres que en la final d’ahir, diumenge, el cabal es va situar en un històric 971 l/s.

Noticias relacionadas

En termes percentuals, en la final de 2010, l’augment del consum d’aigua després de l’entrega de trofeus va ser del 70 %, mentres que en la final de la Copa del Món de 2026, que Espanya va guanyar amb el gol de valencià Ferran Torres, el consum va augmentar un 68 %.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Ángel Arbona, propietari d’un immoble esfondrat a Benetússer: “S’havien reforçat els pilars, la finca era antiga”
  2. Quan acaba l’avís roig per calor a la Comunitat Valenciana?
  3. Compte arrere per a la celebració del Zevra a Cullera
  4. El Madrid de Pedro Martínez, a punt de “furtar-li” un fitxatge al València Basket
  5. Veïns de Sagunt reclamen més senyalització de la platja nudista
  6. La família de Darwin i Amparo tindrà una vivenda nova a València després de la solsida a Benetússer
  7. Helados Estiu factura 164 milions i en guanya 9,3 després d’ampliar les vendes a trenta països
  8. “No queremos gais en el pueblo”: vandalitzen diversos bancs a Bocairent amb missatges homòfobs

Mundial: València contenia l’alé i ni bevia aigua

Mundial: València contenia l’alé i ni bevia aigua

Santa Cecília de Cullera guanya la Secció d’Honor del 138 Certamen Internacional de Bandes Ciutat de València

Santa Cecília de Cullera guanya la Secció d’Honor del 138 Certamen Internacional de Bandes Ciutat de València

Aemet activa l’alerta taronja i groga a la Comunitat Valenciana per un nou episodi de calor extrema este dilluns

Aemet activa l’alerta taronja i groga a la Comunitat Valenciana per un nou episodi de calor extrema este dilluns

El Consell es resistix a pagar 1,3 milions de cànon per la Fórmula 1 catorze anys després

El Consell es resistix a pagar 1,3 milions de cànon per la Fórmula 1 catorze anys després

Sánchez formalitza la plena reconciliació amb Algèria amb el gas com a peça clau bilateral

Sánchez formalitza la plena reconciliació amb Algèria amb el gas com a peça clau bilateral

Mig any més d’espera per al veredicte de l’APV sobre el pantalà del Port de Sagunt

Mig any més d’espera per al veredicte de l’APV sobre el pantalà del Port de Sagunt

La Generalitat cedix una segona vivenda per als afectats per la solsida de Benetússer

La Generalitat cedix una segona vivenda per als afectats per la solsida de Benetússer

L’Ajuntament de Piles exigix a la Generalitat la reparació dels rentapeus de la platja: el consistori compartix el profund malestar dels veïns i turistes

L’Ajuntament de Piles exigix a la Generalitat la reparació dels rentapeus de la platja: el consistori compartix el profund malestar dels veïns i turistes
Tracking Pixel Contents