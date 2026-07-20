Medi ambient
Mundial: València contenia l’alé i ni bevia aigua
La ciutat registra un cabal mínim històric de 971 litres per segon en el minut d’or d’audiències i supera el descens de 2010
Les dades registrades en la ciutat de València pel que fa al consum d’aigua durant la celebració del final de la Copa del Món entre Espanya i l’Argentina marquen registres històrics de descens i increment de cabals coincidint amb els moments de màximes audiències de TV i en els descansos del partit.
En el minut d’or d’audiències (17.800.000 espectadors), que es va donar a les 00:01 hora peninsular del 20 de juliol de 2026, coincidint amb el final del partit i quan el capità d’Espanya, Rodri Hernández, alça la Copa del Món al cel de Nova York, es va produir a València un cabal mínim històric de 971 litres per segon.
Abans de l’entrega del trofeu, quan l’àrbitre assenyala el final del partit, es va produir el major increment de consum de tota la retransmissió, amb un augment del 120 % respecte a l’últim minut del partit. Durant el descans es van registrar dos pics de consum: el primer al finalitzar la primera part del partit i el segon a l’acabar l’espectacle musical del descans.
Una vegada finalitzada la cerimònia, el consum es va situar notablement per damunt d’un dia patró, amb un increment del 68 %. Fins a l’últim moment, Espanya va romandre davant del televisor fins a veure la selecció alçar la copa, i es van reflectir uns nivells de consum elevats fins al tancament de la celebració.
Comparativa amb la final de 2010
Durant la celebració de la final del Mundial de 2010, que Espanya va guanyar a Sud-àfrica, el cabal d’aigua més baix registrat a València va ser de 1.079 l/s, mentres que en la final d’ahir, diumenge, el cabal es va situar en un històric 971 l/s.
En termes percentuals, en la final de 2010, l’augment del consum d’aigua després de l’entrega de trofeus va ser del 70 %, mentres que en la final de la Copa del Món de 2026, que Espanya va guanyar amb el gol de valencià Ferran Torres, el consum va augmentar un 68 %.
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