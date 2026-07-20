Govern
Sánchez formalitza la plena reconciliació amb Algèria amb el gas com a peça clau bilateral
La Moncloa espera que s’establisquen les bases per a poder arribar a acords de cooperació en el desenrotllament d’energies renovables i augmentar les exportacions
EFE
El president del Govern, Pedro Sánchez, protagonitzarà, este dilluns, la seua primera visita en sis anys a Algèria, país amb el qual pretén evidenciar la plena recuperació de la relació bilateral després de la crisi per la posició espanyola sobre el Sàhara Occidental i amb el gas com a peça clau d’eixa relació.
Sánchez vola esta matinada a Alger des de Nova York, a on va assistir a la final del Mundial de Futbol en la qual Espanya es va proclamar campiona al guanyar per 1-0 a la selecció argentina.
El Govern considera que la crisi pel suport que va donar Sánchez a la proposta marroquina d’autonomia per al Sàhara, suport que es continua mantenint, ja va quedar arrere, com va poder veure’s en el viatge que el ministre d’Afers Exteriors, José Manuel Albares, va fer a Alger el mes de març passat. Una visita en la qual el president algerià, Abdelmadjid Tebboune, va comunicar la reactivació del Tractat d’Amistat amb Espanya que havia quedat suspés.
La reunió que mantindrà Sánchez amb Tebboune, segons subratllen fonts de l’executiu, escenificarà la plena normalitat que torna a haver-hi en la interlocució bilateral.
Sánchez estarà acompanyat en esta visita per Albares i per la seua vicepresidenta tercera i ministra de Transició Ecològica, Sara Aagesen, una presència que denota la rellevància que el Govern dona a un dels objectius del viatge, el que té a veure amb l’àmbit energètic. Prova d’això és que este dilluns estaran també en la capital algeriana els representants de les quatre empreses espanyoles clau en este sector: Repsol, Naturgy, Moeve i Enagás.
Algèria és el principal subministrador de gas a Espanya (quasi un 34 % del total que importa procedix del país magrebí), però la intenció és augmentar eixe flux, tant a través de la via principal, el gasoducte Medgaz, com el gas natural liquat que arriba en vaixells metaners.
Més enllà del gas, el Govern espera que s’establisquen també les bases per a poder arribar a acords de cooperació en el desenrotllament d’energies renovables i augmentar les exportacions a Algèria, país amb el qual hi ha un dèficit important.
Sánchez iniciarà la seua visita amb una reunió amb el primer ministre algerià, Sifi Ghrieb, abans de fer la tradicional ofrena floral en el Monument als Màrtirs de la independència algeriana, mantindre una trobada amb empresaris espanyols amb interessos en el país i entrevistar-se amb el president algerià.
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