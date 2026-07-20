Santa Cecília de Cullera guanya la Secció d’Honor del 138 Certamen Internacional de Bandes Ciutat de València
La banda dirigida per Marcel Ortega Martí va interpretar Tercio de Quites i Aquae Flaviae per a guanyar la competició musical
La Societat Musical Instructiva Santa Cecília de Cullera s’ha proclamat guanyadora del primer premi i menció d’honor de la Secció d’Honor de la 138 edició del Certamen Internacional de Bandes de Música Ciutat de València, que es va celebrar ahir, diumenge, en el Palau de la Música, després d’obtindre 352 punts.
La Unió Musical de Torrent va aconseguir també un primer premi amb 348 punts, mentres que el segon premi va recaure en la Societat Musical Lira Castellonera, amb 317,5 punts; la Societat Musical l’Artística Manisense, amb 306,5 punts, i la Societat Musical d’Alzira, amb 278,5 punts.
El regidor d’Acció Cultural, Patrimoni i Recursos Culturals, José Luís Moreno, va entregar el premi a la societat guanyadora de la Secció d’Honor, així com, en nom de l’alcaldessa de València, María José Catalá, els reconeixements honorífics a Enrique García Asensio (persona física), Amando Blanquer (a títol pòstum) i a la Banda Simfònica Municipal de València (entitat jurídica).
Sota la batuta de Marcel Ortega Martí, la Societat Musical Instructiva Santa Cecília de Cullera va interpretar, per a començar, l’obra Tercio de Quites, de Rafael Talens Pelló, i, com a obra lliure, la Simfonia núm. 3 ‘Aquae Flaviae’, de Martínez Gallego. L’obra obligada que van interpretar totes les bandes fou Ressorgir, de Francisco Zacarés. Com a colofó i com a banda convidada mentres deliberava el jurat, va actuar la Banda Simfònica Municipal de València, dirigida per Cristóbal Soler. La banda guanyadora d’esta secció ha obtingut un premi de 15.000 €.
El jurat de la present edició s’ha dividit en dos grups diferents: Clara Ziegelbauer, Joan Enric Lluna i Nino Díaz per a les seccions lliure, tercera i segona; i Sergio Alapont, Paula Crider, Amparo Edo, Óscar Colomina i Josep Vicent per a les seccions primera i d’honor.
Les bandes guanyadores de les diverses seccions també han sigut, en la secció primera, la Banda Sinfónica Associação Recreativa e Musical Amigos da Branca (Portugal); en la secció segona, la Societat Musical Santa Cecília de Chelva; en la secció tercera, l’Orchestra Fiati Maria SS di Custonaci (Itàlia), i, en la secció lliure, la Lithuanian Symphonic Wind Orchestra de Lituània.
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