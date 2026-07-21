Després dels sismes
Albares eleva a 50 els espanyols que han mort en els terratrémols de Veneçuela i a 139 els desapareguts
El ministre ha assegurat que s’atén unes 220 persones al dia en l’hospital de campanya que s’ha desplegat
EFE
El ministre d’Afers Exteriors, José Manuel Albares, ha anunciat este dimarts a Santander que són ja 50 els espanyols que han mort pel terratrémol de Veneçuela i que hi ha 139 persones del país encara desaparegudes.
Abans d’assistir al curs “Espanya en el món” en la Universitat Internacional Menéndez Pelayo, el ministre ha parlat d’eixes últimes xifres de morts i del treball que està duent a terme en el país l’Agència Espanyola de Cooperació, per mitjà de l’hospital de campanya que ha desplegat, en el qual ha dit que s’atén unes 220 persones al dia.
“Sens dubte, Espanya estarà al costat no només dels espanyols, per descomptat de la colònia a Veneçuela, sinó que estarà al costat del poble veneçolà tant de temps com siga necessari”, ha subratllat.
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