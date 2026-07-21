Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Delitos teniente Guardia CivilOla de calorAlerta naranja Comunitat ValencianaTiempo ValenciaRebaño muflonesFerran Torresalquiler aldea
instagramlinkedin

Després dels sismes

Albares eleva a 50 els espanyols que han mort en els terratrémols de Veneçuela i a 139 els desapareguts

El ministre ha assegurat que s’atén unes 220 persones al dia en l’hospital de campanya que s’ha desplegat

Danys a La Guaira després dels terratrémols de magnitud superior a 7

Danys a La Guaira després dels terratrémols de magnitud superior a 7 / Europa Press

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EFE

Santander

El ministre d’Afers Exteriors, José Manuel Albares, ha anunciat este dimarts a Santander que són ja 50 els espanyols que han mort pel terratrémol de Veneçuela i que hi ha 139 persones del país encara desaparegudes.

Abans d’assistir al curs “Espanya en el món” en la Universitat Internacional Menéndez Pelayo, el ministre ha parlat d’eixes últimes xifres de morts i del treball que està duent a terme en el país l’Agència Espanyola de Cooperació, per mitjà de l’hospital de campanya que ha desplegat, en el qual ha dit que s’atén unes 220 persones al dia.

Noticias relacionadas

“Sens dubte, Espanya estarà al costat no només dels espanyols, per descomptat de la colònia a Veneçuela, sinó que estarà al costat del poble veneçolà tant de temps com siga necessari”, ha subratllat.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Ángel Arbona, propietari d’un immoble esfondrat a Benetússer: “S’havien reforçat els pilars, la finca era antiga”
  2. Quan acaba l’avís roig per calor a la Comunitat Valenciana?
  3. Compte arrere per a la celebració del Zevra a Cullera
  4. El Madrid de Pedro Martínez, a punt de “furtar-li” un fitxatge al València Basket
  5. Veïns de Sagunt reclamen més senyalització de la platja nudista
  6. La família de Darwin i Amparo tindrà una vivenda nova a València després de la solsida a Benetússer
  7. Helados Estiu factura 164 milions i en guanya 9,3 després d’ampliar les vendes a trenta països
  8. “No queremos gais en el pueblo”: vandalitzen diversos bancs a Bocairent amb missatges homòfobs

Albares eleva a 50 els espanyols que han mort en els terratrémols de Veneçuela i a 139 els desapareguts

Albares eleva a 50 els espanyols que han mort en els terratrémols de Veneçuela i a 139 els desapareguts

Levante-EMV reunix experts i institucions per a analitzar el llegat de Jaume I en el 750 aniversari de la seua mort

Levante-EMV reunix experts i institucions per a analitzar el llegat de Jaume I en el 750 aniversari de la seua mort

Les llistes d’espera marquen la pitjor dada de la legislatura: 78.306 valencians a l’espera de passar pel quiròfan

Les llistes d’espera marquen la pitjor dada de la legislatura: 78.306 valencians a l’espera de passar pel quiròfan

Manu Sánchez torna al Llevant UE

Manu Sánchez torna al Llevant UE

Els Roig invertixen en una empresa de gestió de residus

Els Roig invertixen en una empresa de gestió de residus

Detingut un jove de 25 anys a València per pintar grafits antisemites en la Llotja de la Seda

Detingut un jove de 25 anys a València per pintar grafits antisemites en la Llotja de la Seda

L’Ajuntament de Vilallonga advertix d’un possible delicte contra el medi ambient: apareixen residus abandonats en l’àrea protegida del riu Serpis

L’Ajuntament de Vilallonga advertix d’un possible delicte contra el medi ambient: apareixen residus abandonats en l’àrea protegida del riu Serpis

El Puig tanca les platges de Medicàlia i Puig Val per un abocament d’aigües fecals

El Puig tanca les platges de Medicàlia i Puig Val per un abocament d’aigües fecals
Tracking Pixel Contents