Bernabé, en vestit d’esgrima per a fer costat a un club afectat per la dana
El Palau del Temple acull una exhibició participativa a la qual no ha dubtat a sumar-se la delegada del Govern
Levante-EMV
El claustre del complex de la Delegació de Govern s’ha convertit este dimarts, de manera temporal, en una sala d’esgrima per a acollir una exhibició oferida pel club La Robera Sala d’Armes de Benetússer. La delegada del Govern, Pilar Bernabé, no ha dubtat a posar-se el vestit durant la sessió participativa dedicada a l’esgrima inclusiva i d’oci, oberta a tots els públics i que ha anat acompanyada d’una recreació històrica ambientada en el Segle d’Or espanyol.
Amb això, la delegada ha volgut mostrar el seu suport a este club que, fundat en 2017 amb l’objectiu d’acostar este esport a la ciutadania de l’Horta Sud i l’Horta Nord, va patir les conseqüències de la dana i va perdre tant la seua sala d’entrenament com el seu material esportiu. La catàstrofe va obligar a continuar les seues sessions d’entrenament en espais públics i a l’aire lliure, per la qual cosa Bernabé ha celebrat “la implicació de les famílies, el voluntariat i la col·laboració de diferents entitats” perquè el club seguira avant. “És un referent de resiliència, compromís social i innovació esportiva”, ha dit.
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