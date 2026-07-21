Patrimoni
Detingut un jove de 25 anys a València per pintar grafits antisemites en la Llotja de la Seda
La investigació de la Policia Nacional va culminar amb la detenció del presumpte autor dels danys en el patrimoni històric valencià
Agents de la Policia Nacional han detingut a València un home de 25 anys, com a presumpte autor d’un delicte de danys contra el patrimoni històric després d’haver efectuat dos pintades en la façana de la Llotja de la Seda de València, la qual és considerada bé d’interés cultural. Gràcies a l’àrdua labor desenrotllada pels agents, el dia 15 de juliol, el sospitós va poder ser arrestat.
La investigació la van posar en marxa els agents de la Policia Nacional pertanyents a la Brigada Provincial d’Informació de València, després de tindre coneixement, a través d’unes diligències de prevenció, instruïdes per part de la Policia Local, de l’aparició de dos pintades en la façana de la Llotja de la Seda, en les quals podien llegir-se expressions antisemites. Concretament, van ser realitzades de matinada, aprofitant l’escassa presència de persones en la zona.
Un monument
La gravetat dels fets s’incrementa perquè este immoble està catalogat com a bé d’interés cultural, amb categoria de monument, i figura en l’Inventari general del patrimoni cultural valencià.
A conseqüència dels fets esdevinguts, les gestions practicades van permetre identificar el sospitós i descartar la participació de terceres persones. Per tot això i després d’una complexa investigació, es va procedir a la detenció de l’autor, el dia 15 de juliol, com a presumpte responsable d’un delicte de danys contra el patrimoni històric.
L’arrestat va ser posat en llibertat després de la pràctica de les diligències corresponents, i va quedar a la disposició de l’autoritat judicial quan siga requerit.
L’alcaldessa de València, María José Catalá, ha assegurat que confia plenament en la investigació que ha obert la Policia Nacional i ha assegurat que seran els servicis jurídics municipals els que decidisquen si l’Ajuntament de València es persona en el procés judicial.
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