Els Roig invertixen en una empresa de gestió de residus
CoCircular ha consolidat la seua activitat en el sector de la construcció i ara es llança al tèxtil i al del comerç minorista
CoCircular, start-up d’impacte especialitzada en gestió circular de residus, traçabilitat i digitalització, ha tancat una ronda de finançament d’1,9 milions d’euros liderada per Seven Seas Capital. En l’operació també participen Juan Roig, mitjançant el seu braç inversor en empreses emergents, Angels Capital, Hortensia Roig, Savana Global i Zubi Labs, companyia impulsada per l’emprenedor Iker Marcaide i firma des d’on va nàixer CoCircular.
El finançament permetrà a CoCircular obrir una nova fase de creixement durant els pròxims quatre anys. Després de consolidar la seua activitat en el sector de la construcció, en el qual treballa amb algunes de les principals promotores i constructores del país, la companyia preveu ampliar progressivament el seu model a nous sectors, amb especial focus en la indústria i retail. CoCircular arriba a esta etapa amb experiència en grans grups empresarials i companyies de referència, incloses empreses de l’Ibex 35, la qual cosa reforça la validació del seu model en entorns corporatius amb altes exigències reguladores, operatives i ambientals.
Reforç d’estructura
CoCircular reforçarà la seua estructura, ampliarà capacitats internes i avançarà en l’evolució de 360º Advisor, la seua plataforma SaaS per a la gestió digital i traçable de residus, cap a un model basat en IA. L’objectiu és reforçar la capacitat d’anàlisi, automatització i presa de decisions en la cadena de valor del residu. En el marc del seu pla estratègic, la companyia preveu duplicar la seua plantilla i multiplicar per huit la seua xifra de negoci.
“Esta ronda ens permet obrir una nova etapa per a CoCircular. Vam nàixer amb l’objectiu d’ajudar el sector de la construcció a gestionar millor els seus residus i avançar cap a models més circulars, i ara volem portar eixe aprenentatge a altres sectors en què la traçabilitat, el compliment normatiu i l’eficiència són cada vegada més importants. El que busquem és simple: que els residus deixen de ser un problema operatiu i es convertisquen en una oportunitat d’estalvi i millora ambiental”, ha assenyalat Paula Sánchez, CEO de CoCircular.
Seven Seas Capital
Per a Seven Seas Capital, que lidera l’operació, la inversió respon a l’encaix de CoCircular amb la seua aposta per companyies capaces de combinar creixement, tecnologia i impacte ambiental. Michael Albin, fundador de Seven Seas, ha destacat que “CoCircular aborda un dels grans reptes de la transició ecològica: convertir la gestió de residus en un procés traçable, eficient i mesurable. La companyia ha demostrat capacitat per a operar en un sector complex com la construcció i compta amb una proposta amb potencial per a escalar cap a noves indústries. És el tipus de projecte al qual volem acompanyar: empreses amb propòsit, ambició de creixement i capacitat per a generar beneficis ambientals reals”.
L’impacte de CoCircular es reflectix també en els seus indicadors ambientals. La companyia ha gestionat més de 6,3 milions de tones de residus i assolix un 91,45 % de valorització dels residus dels seus clients. El seu model ha permés evitar l’emissió de més de 94.010 tones de CO₂ a l’atmosfera i reduir en un 19,9 % les emissions respecte a la mitjana a Espanya. A més, les seues dades mostren un 45,6 % de millora potencial en la segregació de residus en obra, un factor determinant per a augmentar la valorització de materials i reduir l’enviament a abocador.
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