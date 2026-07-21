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L’Ajuntament de Vilallonga advertix d’un possible delicte contra el medi ambient: apareixen residus abandonats en l’àrea protegida del riu Serpis

Les autoritats locals no permetran que l’actitud irresponsable d’uns pocs tinga efectes negatius

Residus abandonats en la zona protegida del riu Serpis a Vilallonga

Residus abandonats en la zona protegida del riu Serpis a Vilallonga / Ajuntament de Vilallonga

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Salva Talens

Salva Talens

Gandia

L’Ajuntament de Vilallonga crida a respectar l’entorn natural del seu terme municipal, després que hagen aparegut residus en els espais naturals del municipi.

La zona a on s’han trobat estes deixalles forma part de l’àrea protegida del riu Serpis, un espai de gran valor ambiental que pertany a tots, destaquen des del consistori.

A més, les autoritats advertixen d’una cosa més greu: abandonar residus en este entorn no és només un acte incívic. “Els autors han de ser conscients que poden estar cometent un delicte contra el medi ambient”, amb les conseqüències legals que això comporta.

residuos fuera de los contenedores en Villalonga

Residus fora dels contenidors a Vilallonga / Ajuntament de Vilallonga

L’Ajuntament té clar que “la immensa majoria de veïns i veïnes respecta i cuida el nostre poble. Per això, no podem permetre que l’actitud irresponsable d’uns pocs pose en perill un espai natural tan valuós”.

Tasca de tots i totes

Cuidar la naturalesa, remarquen des del consistori, és una responsabilitat compartida de tots i per tots: “Mantindre nets els nostres camins, muntanyes i riberes depén de tots”.

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Finalment, l’Ajuntament de la localitat de la Safor dona les gràcies a totes les persones que, amb els seus xicotets gestos del dia a dia, contribuïxen a conservar Vilallonga com es mereix.

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