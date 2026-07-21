Levante-EMV reunix experts i institucions per a analitzar el llegat de Jaume I en el 750 aniversari de la seua mort
La trobada abordarà l’impacte històric, cultural i institucional del rei conqueridor i els reptes d’acostar el seu llegat a les noves generacions
La commemoració del 750 aniversari de la mort de Jaume I continua prenent forma. Després que la Generalitat Valenciana presentara este dilluns la programació institucional amb la qual recordarà, en 2026, la figura del monarca, Levante-EMV celebrarà este dimecres una taula redona que reunirà representants institucionals, especialistes en patrimoni i historiadors per a reflexionar sobre la vigència del seu llegat i els reptes que planteja la seua divulgació en la societat actual.
Sota el títol “El llegat de Jaume I: 750 anys construint identitat, cultura i futur”, la trobada pretén convertir-se en un espai de diàleg sobre la dimensió històrica, cultural i institucional del rei conqueridor, així com les oportunitats que oferix esta efemèride per a acostar la seua figura a les noves generacions i enfortir el coneixement del patrimoni valencià.
La taula redona comptarà amb la participació de Marta Alonso, secretària autonòmica de Cultura; Ignacio Prieto, director general de Cultura; Nicolás Bugeda, director gerent del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana; Susi Boix, presidenta del Fòrum Jaume I, i Julio Badenes, cronista oficial del Puig de Santa Maria. Tots ells aportaran perspectives complementàries sobre una figura clau per a comprendre el naixement del Regne de València i l’evolució de les seues institucions.
Del record històric al futur
El debat partirà d’una qüestió central: què representa hui Jaume I per a la Comunitat Valenciana i quin llegat hauria de deixar una commemoració que aspira a transcendir l’àmbit estrictament institucional.
Entre les qüestions que s’abordaran figuren el grau de coneixement que la ciutadania té sobre la figura del monarca, la necessitat de construir un relat històric rigorós i plural, la capacitat d’esta efemèride per a reforçar la cohesió social i la manera en què el patrimoni vinculat al rei pot projectar-se cap al futur sense caure en visions simplificades o idealitzades de la història.
Així mateix, els representants de la Generalitat exposaran els principals objectius de la programació impulsada per a este aniversari, que inclourà exposicions, conferències, activitats musicals, publicacions, propostes educatives i projectes de divulgació dirigits a públics de totes les edats. També s’analitzarà el paper que exerciran museus, arxius, biblioteques i altres espais culturals dependents de l’Administració autonòmica en el desenrotllament de la commemoració.
El paper de la societat civil i del patrimoni
La sessió dedicarà també una part del debat al paper que poden exercir la societat civil i les entitats culturals per a convertir este aniversari en una commemoració participativa. En este sentit, la presidenta del Fòrum Jaume I abordarà la implicació del teixit associatiu, i el cronista oficial del Puig de Santa Maria aprofundirà en la importància històrica del municipi durant la conquesta de València i en el protagonisme que pot assumir en esta efemèride.
Com a tancament, els participants reflexionaran sobre els valors associats a la figura de Jaume I que mantenen plena vigència en l’actualitat —com la construcció institucional, la convivència o el respecte pel patrimoni històric— i sobre què hauria d’haver aconseguit la commemoració, quan finalitze 2026, per a poder considerar-se un verdader èxit social i cultural.
La taula redona s’emmarca en el programa commemoratiu impulsat per la Generalitat amb motiu del 750 aniversari de la mort de Jaume I, una efemèride que pretén convertir el coneixement de la història en una ferramenta de participació ciutadana, difusió cultural i projecció de futur per a la Comunitat Valenciana.
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