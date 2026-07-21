Manu Sánchez torna al Llevant UE
El defensa torna a l’entitat després de la cessió acordada amb l’RC Celta de Vigo
Manu Sánchez tornarà a vestir la samarreta del Llevant UE després de l’acord tancat amb l’RC Celta de Vigo per a la seua cessió fins a final de temporada.
El defensa es va formar en les categories inferiors de l’Atlètic de Madrid, en el qual va debutar amb el primer equip en la temporada 2019/2020. Posteriorment, entre gener de 2021 i juny de 2023, va jugar com a cedit en el CA Osasuna. Finalitzada la seua etapa a Pamplona, l’RC Celta va oficialitzar el seu fitxatge i, un any més tard, va defendre els interessos del Deportivo Alabés també en qualitat de cedit. Els camins de Manu Sánchez i el Llevant UE es van unir l’estiu passat, quan l’entitat llevantinista i el club vigués van acordar la seua cessió.
El lateral es va convertir en una de les peces importants de l’equip en la seua marxa per la màxima categoria, amb 33 partits disputats.
Manu Sánchez acumula una àmplia experiència en LALIGA EA SPORTS, amb 178 partits. A més, ha sigut internacional amb la selecció espanyola sub-21, amb la qual es va proclamar subcampió d’Europa en 2023 després de disputar la final del torneig, celebrada a Geòrgia, contra Anglaterra.
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