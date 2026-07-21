El Puig tanca les platges de Medicàlia i Puig Val per un abocament d’aigües fecals
El trencament d’una canonada de la xarxa de sanejament dependent de l’Epsar ha provocat un abocament en la gola situada entre les dos platges
El Seprona i Aigües de València ja han sigut avisats i els servicis municipals treballen per a tancar provisionalment la desembocadura amb arena
En plena onada de calor, l’Ajuntament del Puig de Santa Maria s’ha vist obligat a decretar el tancament temporal al bany de les platges de Medicàlia i Puig Val després de detectar-se un abocament d’aigües fecals en la gola situada entre les dos zones de bany.
La incidència s’hauria originat pel trencament d’una canonada de la xarxa de sanejament dependent de l’Epsar, l’entitat pública de la Generalitat Valenciana responsable del sanejament i de la depuració de les aigües residuals.
L’Ajuntament ha posat els fets en coneixement del Servici de Protecció de la Naturalesa de la Guàrdia Civil —Seprona— i d’Aigües de València, perquè actuen dins de les seues competències i col·laboren en la determinació de l’abast de la incidència.
Paral·lelament, els servicis municipals estan actuant per a tancar provisionalment amb arena la desembocadura de la gola, amb l’objectiu de contindre l’abocament i reduir l’arribada d’aigua contaminada a la mar.
La prohibició del bany es mantindrà en les platges de Medicàlia i Puig Val fins que les comprovacions tècniques i les anàlisis corresponents confirmen que l’aigua torna a reunir les condicions adequades per al bany.
Demana a la ciutadania que respecte el tancament
L’Ajuntament demana a la ciutadania que respecte la senyalització i les indicacions dels servicis municipals. Així mateix, continuarà fent un seguiment de la situació i informarà de qualsevol novetat i de la reobertura de les platges tan prompte com siga possible.
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