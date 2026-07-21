Agricultura
Un ramat de 30 muflons devora una plantació de 800 ametlers en ple desenrotllament a Fontanars
Un agricultor denuncia unes pèrdues econòmiques de 6.000 euros després de veure arrasats els empelts recents en una parcel·la de quatre hectàrees per l’acció de la fauna salvatge
Un agricultor de Fontanars dels Alforins ha denunciat importants danys ocasionats per la fauna salvatge en una parcel·la d’aproximadament quatre hectàrees d’ametlers. Es calcula que podria haver-hi uns 800 exemplars afectats. Els animals han destruït nombrosos empelts recents de la varietat Vairo sobre patró Lauranne, realitzats durant l’hivern, la qual cosa ha suposat unes pèrdues econòmiques estimades en 6.000 euros.
Patricio Simó explica que, com fa habitualment, va fer un recorregut setmanal per les seues parcel·les d’ametlers i vinyes per a comprovar l’estat dels cultius. Durant la inspecció va observar que els empelts, que pocs dies abans s’havien netejat per a afavorir-ne el desenrotllament i evitar que el vent fera malbé els brots, havien sigut devorats.
En un primer moment, Simó va sospitar que els danys podien haver sigut ocasionats per bestiar domèstic, ja que hi ha un ramat d’ovelles en els voltants. No obstant això, després de parlar amb el pastor i amb el propietari del bestiar, esta possibilitat va quedar descartada.
Posteriorment, els agents mediambientals van inspeccionar la parcel·la, van fer fotografies i van arreplegar mostres d’excrements per a identificar l’espècie responsable. Encara que es va especular que els danys podrien haver sigut causats per cabres, este dilluns es va confirmar que la massacre agrícola hauria sigut ocasionada per un ramat de 30 o 40 muflons que van ser albirats per un caçador en el camp afectat. El mufló és una espècie cinegètica de caça major no autòctona que causa greus pèrdues a l’agricultura.
Pla integral de gestió de la fauna
Davant d’esta situació, l’agricultor va presentar la denúncia corresponent i va sol·licitar a la societat de caçadors de la zona l’autorització de controls poblacionals mitjançant esperes o altres mesures de gestió.
Este cas posa de manifest una problemàtica creixent a la Comunitat Valenciana. Segons les organitzacions agràries, els danys ocasionats per la fauna silvestre superen els 55 milions d’euros anuals, i afecten especialment cultius llenyosos com ara ametlers, vinyes, oliveres i fruiteres. Per este motiu, estes organitzacions reclamen a la Generalitat Valenciana l’elaboració d’un pla integral de gestió de la fauna, que permeta controlar la sobrepoblació de determinades espècies, reduir els danys agrícoles i compatibilitzar la conservació de la biodiversitat amb el manteniment de l’activitat agrària.
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