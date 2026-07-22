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Detinguts a Pego després de robar a dos ancians de 84 i 81 anys joies per valor de 8.000 euros

La parella ara arrestada es guanyava la confiança de les persones majors: ell s’oferia a emportar-se ferralla i ella entrava a la casa i en sostreia les joies

La Guàrdia Civil ha recuperat una part del botí, però la resta ja s’havia fos en un establiment de compravenda d’or

La caserna de la Guàrdia Civil de Pego

La caserna de la Guàrdia Civil de Pego / Levante-EMV

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Teresa Andreu

Pego

S’oferien a emportar-se la ferralla, la pura quincalla, i el que pispaven eren les joies. La Guàrdia Civil ha detingut una parella a Pego, ell de 50 anys i ella de 37, per cometre un furt en una vivenda, agreujat per la vulnerabilitat de les víctimes. La investigació es va iniciar quan dos persones d’avançada edat, de 84 i 81 anys, van denunciar que els havien robat les joies, valorades en uns 8.000 euros.

Els autors van emprar un mètode basat a guanyar-se la confiança de les víctimes. L’home es va presentar en el domicili oferint servicis d’arreplega de ferralla, i va aconseguir que li obriren la porta. Una vegada dins, va aprofitar la situació per a distraure les víctimes en una de les estades del domicili. Mentres, la dona va accedir a l’interior de la vivenda per a sostraure les joies.

Les investigacions dels agents, inclosa l’anàlisi de les càmeres de seguretat, van permetre identificar els presumptes autors. Han sigut detinguts a Pego.

Una part del botí ja s’havia fos

Els agents han aconseguit recuperar una part de les joies robades. Estaven en un establiment de compravenda d’or. No obstant això, les joies ja s’havien fos.

Als detinguts se’ls atribuïx un delicte de furt en l’interior de vivenda, agreujat per la vulnerabilitat de les víctimes.

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Les diligències practicades s’han posat a la disposició de la secció d’instrucció de guàrdia del Tribunal d’Instància de Dénia.

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Detinguts a Pego després de robar a dos ancians de 84 i 81 anys joies per valor de 8.000 euros

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