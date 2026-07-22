Tribunals
La jutgessa de la dana oferix al president de la CHX que aporte les seues comunicacions del dia de la dana
Miguel Polo ja va aportar a la comissió d’investigació de les Corts el llistat de telefonades, per la qual cosa la jutgessa li proposa fer el mateix de manera voluntària en la instrucció judicial
La jutgessa de la dana ha acordat oferir al president de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer (CHX), Miguel Polo, la possibilitat d’aportar voluntàriament les seues comunicacions relacionades amb la gestió de l’emergència el dia de la catàstrofe. La magistrada, Nuria Ruiz Tobarra, respon així a l’escrit presentat per la defensa de l’exconsellera Salomé Pradas, investigada en la causa, que havia sol·licitat requerir tant a Polo com a la delegada del Govern, Pilar Bernabé, l’entrega dels seus missatges d’aquella jornada.
En la interlocutòria notificada este dimecres a les parts, la jutgessa ha recordat que l’obtenció d’esta mena de comunicacions només pot tindre caràcter voluntari, “atesa la naturalesa dels presumptes delictes imprudents” que s’investiguen en la causa. Descarta, a més, l’argument de la “igualtat d’armes” que esgrimia la defensa de Pradas, ja que ni Polo ni Bernabé són part en el procediment, sinó testimonis, per la qual cosa la petició “no es pot sustentar en un efecte espill respecte de l’actuació dels investigats”.
L’element diferencial en el cas de Polo és la seua pròpia declaració testifical, celebrada el 19 de setembre, en la qual va manifestar que ja havia aportat la seua factura de telefonades a la comissió d’investigació de la dana constituïda en les Corts, inclosa en un informe remés per la Confederació a este òrgan.
La jutgessa subratlla que, a diferència del que va passar amb Bernabé, a Polo no se li va demanar llavors, ni en cap altre moment, l’entrega d’eixa factura ni de les seues comunicacions. Per això, i “per agilitat processal”, la interlocutòria opta per dirigir-se directament al testimoni en lloc de reclamar la documentació a les Corts, i li oferix la possibilitat d’aportar de manera “en tot cas voluntària” la informació sobre les seues comunicacions d’aquell dia.
La jutgessa sí que rebutja, en canvi, reiterar la petició sobre Bernabé. La interlocutòria recorda que la qüestió ja es va plantejar durant la seua declaració testifical el mes d’abril, quan la defensa de l’ex-secretari autonòmic Emilio Argüeso, també investigat, va demanar que se li requerira llavors el llistat de telefonades. Aquella petició es va rebutjar “per contravindre al caràcter voluntari de l’aportació”.
Bernabé va al·legar, en el seu moment, “el caràcter personal del mòbil” en el qual constaven les telefonades, una resposta que la jutgessa descriu ara com “no condicionada a l’exercici del dret de defensa, ni tampoc de naturalesa temporal”, la qual cosa li impedix reiterar l’oferiment. Cal recordar que la petició d’imputació de Bernabé ja va ser denegada, en el seu moment, per l’Audiència Provincial de València.
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