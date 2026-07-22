L’IVAM també és un refugi climàtic
El museu oferix accés gratuït a les seues zones de descans climatitzades, fonts d’aigua potable i lavabos accessibles
Estem en alerta roja i el que menys abellix és eixir de casa. O no. En les últimes dates i davant de les altes temperatures està proliferant l’obertura d’espais públics accessibles i climatitzats per a permetre resguardar-se. L’últim espai a sumar-se a la xarxa de refugis climàtics de València ha sigut l’IVAM. Així, com a part d’esta iniciativa, facilita l’accés gratuït a les seues zones d’espera i descans, equipades amb butaques, climatització, lavabos accessibles i fonts d’aigua potable filtrada i refrigerada. Estos espais reunixen les característiques necessàries per a oferir confort tèrmic als visitants durant els episodis de calor extrema.
La directora del museu, Blanca de la Torre, ha explicat que la sostenibilitat forma part de l’activitat quotidiana de l’IVAM i de la seua relació amb l’entorn. “La incorporació a la xarxa de refugis climàtics permet reforçar la dimensió social de la institució, oferint un espai d’acolliment, convivència i benestar per a la ciutadania. El museu és un lloc per a l’art i per al coneixement, però també per a la cura de les persones i la construcció d’entorns urbans més sostenibles”, ha afirmat.
Els refugis climàtics són equipaments públics accessibles que proporcionen condicions adequades de confort tèrmic davant de les altes temperatures mitjançant espais climatitzats o zones d’ombra, accés a aigua potable, àrees de descans i altres servicis bàsics, amb especial atenció a les persones més vulnerables.
La ciutadania pot consultar el mapa actualitzat, la ubicació i els horaris de tots els espais que formen part de la xarxa en la pàgina web de València Sostenible.
Refugi climàtic i cultural
A més de proporcionar un espai climatitzat, el museu ha dissenyat una programació estival per a públics de totes les edats que porta per títol “En el museu no se sent el ponent!”.
Durant els mesos d’estiu manté oberta la “Sala Blana”, un espai de joc i descans especialment condicionat per a famílies amb bebés de fins a dotze mesos, així com “El racó de llum”, orientat a la primera infància. A més, l’IVAM organitza visites comentades a les seues mostres per a famílies, amb recorreguts adaptats a les seues necessitats.
L’experiència del refugi climàtic també troba un reflex en la programació expositiva del centre. La instal·lació “Radix”, de l’artista mexicana Tania Candiani, transforma la sala en un paisatge poblat per plantes, arrels i espècies vegetals que conviden a reconnectar amb la naturalesa.
L’obra proposa un espai de contemplació que evoca la capacitat dels ecosistemes per a generar benestar i aprofundix en la interdependència entre l’ésser humà i el món vegetal, d’acord amb el compromís del museu amb la sostenibilitat i la cura de l’entorn.
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