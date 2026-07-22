Mestalla abaixarà el teló amb 40.000 abonats
El València tanca la campanya d’abonaments amb una renovació del 99,5 %
El València CF ha tancat la campanya d’abonaments 2026-2027, i, en una primera estimació, la renovació de carnets ascendix a 40.000. La xifra, avançada pel diari As, és quasi un calc de la de la temporada passada, ja que només un 0,5 % (menys de dos centenars) ha decidit no continuar com a abonat. Així, doncs, Mestalla abaixarà el teló de la seua centenària història amb 40.000 fidels cada diumenge, més les entrades que eixiran a la venda per a cada un dels 19 partits del campionat de Lliga.
Cal recordar que, per a l’última temporada a Mestalla, el club va decidir congelar el preu dels abonaments respecte a 2025, encara que la majoria de socis han pagat més este curs que l’anterior. De fet, en la presentació de la campanya, l’entitat va explicar que el preu mitjà de l’abonament se situaria en els 475 euros, uns 15 euros més. Al seu torn, el preu de les entrades sí que registraran una pujada de fins a un 15 %.
A més, el València CF també va decidir implantar enguany la reducció del descompte per als abonats i accionistes (amb un mínim d’11 títols), que passa del 10 % al 5 %. El club defenia que pretén incentivar l’assistència a l’estadi, la qual cosa comporta més afluència, més animació i consum, tant en barres com en la botiga. En este sentit, sí que s’ha mantingut el descompte del 10 % sobre el preu base per l’assistència al 80 % dels partits de la temporada anterior i del 15 % si s’ha acudit a tots els encontres. En canvi, ja no s’aplicaran les dos deduccions juntes (accionista + assistència), si es complien els dos requisits, sobre el preu de l’abonament, sinó que només s’obtindrà el de més descompte.
No s’acumulen descomptes
El València tracta de corregir esta anomalia d’acumular descomptes (argumentant que en qualsevol promoció sempre s’estipula que els descomptes no són acumulables), però que suposava un avantatge per al soci i accionista, implantada des de fa ja alguns anys. Per tant, un abonat i accionista, per exemple amb el 80 % d’assistència, ha acabat pagant enguany més que l’anterior, malgrat la congelació de preus, ja que passa d’un descompte del 10 % (accionista) més un altre 10 % (assistència) a únicament del 10 % (assistència) amb la supressió de la suma de descomptes.
Sense noves altes
D’altra banda, el València ha tancat la seua campanya d’abonaments 26-27 sense noves altes. El club va decidir no obrir el procés per a nous abonats al considerar que la barrera dels 40.000 actuals suposa el punt d’equilibri entre abonats i entrades a la venda, per a un aforament màxim per damunt dels 47.000 espectadors. De fet, l’entitat blanc-i-negra es marca l’objectiu de tindre 50.000 abonats en el Nou Mestalla i destinar les altres 20.000 localitats a ticketing, servici d’entrades. Consideren que eixe és el punt d’equilibri (80-20) entre abonaments i entrades. En este sentit, el València afronta el nou curs amb 40.000 abonats i 7.000 socis VCF, una modalitat que permetrà participar en el procés d’elecció de seient en el Nou Mestalla, amb la qual cosa, en el cas de renovar tots el seu abonament l’estiu que ve, s’estaria molt prop de l’anhelada barrera de 50.000 fidels en el coliseu de Corts Valencianes.
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