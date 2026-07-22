Una plaça d’Almardà estrena imatge després d’una inversió de quasi 65.000 euros
L’actuació ha permés millorar l’accessibilitat, renovar la zona de jocs infantils i modernitzar el mobiliari urbà
La plaça del carrer Neptú, a Almardà, ja presenta una nova imatge. L’Ajuntament de Sagunt ha finalitzat les obres de remodelació d’este espai, una actuació que ha suposat una inversió de 64.569 euros i que ha permés millorar l’accessibilitat, renovar la zona de jocs infantils i modernitzar el mobiliari urbà.
Els treballs han inclòs la substitució dels jocs infantils per nous elements adaptats, així com la creació d’un itinerari accessible que connecta la via pública amb l’àrea de jocs, per tal de facilitar l’accés a totes les persones.
Augment de la seguretat infantil
A més, s’ha instal·lat un nou paviment continu de cautxú, amb l’objectiu d’incrementar la seguretat de la zona infantil, i s’ha renovat el mobiliari urbà per a oferir un espai més còmode i funcional a veïns i famílies, segons informen des del consistori.
L’actuació forma part d’una de les propostes guanyadores dels Pressupostos Participatius de 2026, una iniciativa municipal que permet a la ciutadania decidir a què es destina una part de les inversions per a millorar diferents espais públics del municipi.
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