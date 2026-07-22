AUTOMÒBIL
Sánchez visitarà Ford Almussafes després de l’acord de la multinacional amb Geely
El cap del Govern assistix este dijous a la planta valenciana per a reunir-se amb el president de Ford Europa, Jim Baumbick
La companyia americana tanca el pacte amb la firma xinesa, que es quedarà amb una part de la factoria
El president del Govern, Pedro Sánchez, visitarà demà, dijous, la factoria Ford Almussafes després del pacte al qual ha arribat Ford amb la firma automobilística Geely per a cedir-li una part de les instal·lacions de la planta valenciana, tal com ja va informar Levante-EMV. La trobada de Sánchez amb els principals dirigents de la multinacional de l’automòbil a Europa —hi acudirà el seu president, Jim Baumbick— es produïx en plena incertesa a causa de la baixa càrrega de treball per a la seua actual plantilla (4.296 empleats), ja que esta indústria automobilística depén en exclusiva del model Kuga, els ajustos en la producció i el retard del nou vehicle multienergia (derivat de la família Bronco). El màxim responsable de la firma de l’oval en el Vell Continent farà “un important anunci corporatiu relatiu a les operacions de Ford a Europa”.
La cita entre Sánchez i els dirigents de Ford España, segons ha pogut saber este diari, té lloc dos anys després d’aplicar-se l’anomenat mecanisme RED, amb el vistiplau del Govern. Este expedient es va concebre com un marc de flexibilitat i regulació per a fer front a la transició en la càrrega de treball de la factoria. Posteriorment, l’executiu central va aprovar pròrrogues (la més recent és la que s’ha estés fins al 31 de desembre de 2026). Esta mesura ha permés mantindre l’ocupació de prop de 1.000 treballadors i mantindre garantit aproximadament el 90 % del salari. A l’esdeveniment també acudirà el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca.
Tot i que Ford va confirmar l’adjudicació d’un model nou, la seua producció no començarà fins a 2028, la qual cosa manté una bretxa d’activitat fins llavors. El Kuga és l’únic vehicle que s’hi munta actualment i això ha provocat mínims històrics de producció (98.591 unitats en 2025, un 18,69 % menys que un any abans) i ha forçat la companyia a estudiar com allargar la vida comercial d’este cotxe.
Transició complexa
El nou SUV compacte derivat del Bronco, en principi, no arribarà a les línies de muntatge fins a 2028, la qual cosa deixa un període de transició complex que impacta en la plantilla. Per a fer front a esta transició i a la caiguda de facturació (que va tancar l’exercici anterior amb un descens de l’11 %), la fàbrica i els sindicats estan negociant pròrrogues als acords d’electrificació previs i ajustos en les condicions dels treballadors.
Ford España va obtindre un benefici net de 69,8 milions d’euros en 2025, la qual cosa suposa un descens del 70,5 % respecte als 236,3 milions d’euros registrats l’exercici anterior, en un any marcat per la reducció de la facturació de la companyia, tot i que amb un creixement de les vendes de vehicles en el mercat espanyol. La filial de la multinacional nord-americana va veure disminuir de manera significativa els seus ingressos financers, que van passar de 211,4 milions d’euros en 2024 a 18,8 milions en 2025, a més de registrar una facturació de 4.623,58 milions d’euros durant 2025, un 11 % inferior a la de l’exercici precedent.
A l’espera de Geely
En inversions, Ford España va destinar 48 milions d’euros a l’immobilitzat en 2025, finançats en part amb els recursos generats per les seues activitats industrials i comercials, a més de subvencions públiques a la inversió i a projectes.
Per la seua banda, la firma xinesa de l’automòbil Geely té previst invertir en la planta de Ford Almussafes mitjançant l’adquisició de la nau Body 3. La companyia asiàtica planeja establir allí una línia de producció independent per a fabricar un model elèctric propi i produir un altre vehicle per encàrrec per a la marca de l’oval. Geely desenrotllarà a Alemanya i Suècia els cotxes que fabricarà a València. L’empresa obri un centre tecnològic per a accelerar la seua expansió a Europa.
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