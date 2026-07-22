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Sinergia necessària: Tavernes de la Valldigna fomenta la seguretat, la sostenibilitat i el respecte pel medi ambient

L’Ajuntament i l’assemblea local de la Creu Roja s’unixen per a organitzar jornades de conscienciació sobre el medi marí

El regidor de Servicis Bàsics amb els representants de la Creu Roja a Tavernes de la Valldigna

El regidor de Servicis Bàsics amb els representants de la Creu Roja a Tavernes de la Valldigna / Levante-EMV

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Salva Talens

Salva Talens

Gandia

L’Ajuntament de Tavernes de la Valldigna i l’assemblea local de la Creu Roja han unit esforços per a organitzar una jornada de conscienciació ambiental destinada a promoure la protecció del medi marí i fer valdre la riquesa i la vulnerabilitat de la biodiversitat de la nostra costa.

L’activitat, que forma part de la campanya de salvament i socorrisme, s’emmarca dins del projecte europeu “Intermars”, la principal iniciativa de conservació del medi marí a Europa, que té com a objectiu avançar cap a una gestió eficaç i integrada dels espais marins protegits de la Xarxa Natura 2000.

Durant la jornada, es va instal·lar un punt informatiu en la platja dirigit a la ciutadania, veïns i turistes. Per mitjà de panells divulgatius i material didàctic interactiu sobre la fauna marina autòctona, com, per exemple, polps, aus marines o bivalves, s’ha informat sobre la importància de preservar els ecosistemes marins, reduir l’impacte de l’activitat humana i fomentar hàbits més sostenibles.

Tindrà continuïtat

El regidor de Servicis Públics, José Enrique Cuñat, ha destacat que “les nostres platges són un dels principals atractius del municipi, però també constituïxen un espai natural d’un gran valor que hem de protegir entre totes i tots. La conscienciació ciutadana és una ferramenta fonamental per a garantir la conservació del nostre litoral i avançar cap a una gestió més sostenible del medi marí”.

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La campanya de sensibilització ambiental de Creu Roja continuarà desenrotllant-se al llarg de l’estiu amb noves accions destinades a fomentar la seguretat, la sostenibilitat i el respecte pel medi ambient en la platja de Tavernes de la Valldigna.

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