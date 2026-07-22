València acull el primer congrés sobre degradació i restauració de la terra
La primera edició del Congrés Internacional sobre la Degradació i Restauració de la Terra ha obert les portes. Del 20 al 26 d’este mes de juliol, València és l’epicentre en el qual es debat sobre la gestió i la conservació del planeta, un desafiament global que amenaça “la seguretat alimentària, la biodiversitat, la qualitat de l’aigua i els mitjans de vida humans”, segons la mateixa organització.
La Facultat de Geografia i Història és la seu que acull més de 200 experts en biodegradació de tot el planeta amb la intenció de planificar i debatre sobre les solucions que es poden dur a terme per a frenar el desgast de la terra mitjançant algunes de les innovacions tecnològiques més recents i les tècniques més noves per a afrontar el futur amb la garantia de solucions davant del canvi global. “Volem estudiar de manera conjunta tots els aspectes que afecten la degradació de la terra”, afirma Artemi Cerdà, un dels responsables del fet que es duga a terme este congrés.
Innovació científica i treball de camp
Els més de 200 especialistes de diferents països impartixen conferències i hi ha programats, a més, quatre dies de visites de camp a partir d’este dijous, en les quals es visitaran diversos llocs de la Comunitat Valenciana per a tractar els problemes mediambientals que afecten alguns dels paratges naturals del territori. Entre estos hi ha l’Albufera, a on es farà un estudi sobre les condicions del parc natural i tractaran la contaminació de l’aigua. També s’estudiarà la creixent falta d’arena en la costa i la situació de les Columbretes.
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