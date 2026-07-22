Altes temperatures
Villena registra en plena onada de calor la temperatura nocturna més alta de la C. Valenciana: diversos municipis també van superar els 40 °C de matinada
Localitats com Alcoi i Orihuela també van registrar valors superiors als 40 graus a altes hores de la nit
La tercera onada de calor de l’estiu manté en alerta groga tota la província de València i part d’Alacant, litoral sud i interior. Anit es van tornar a disparar les temperatures, i es va registrar en el sud-est de la província capital un mercuri poc habitual a altes hores de la nit.
Segons dades oferides per Avamet, Villena se situa en el focus del mapa de la calor, al registrar una de les marques més altes de la Comunitat, amb 42 graus. Lidera la llista dels nou municipis que polvoritzen la barrera dels 40 graus a trenta minuts de la mitjanit.
Els municipis que han superat els 40 graus esta nit
L’Associació Valenciana de Meteorologia (AVAMET) confirma que el termòmetre va superar els 40 °C en les localitats de Villena, Beneixama, Xixona, Orihuela, Alcoi, Cañada, Ayora, Casas Bajas i Banyeres de Mariola.
LLISTAT DE TEMPERATURES MÀXIMES (23:29 h)
- 42,0 °C: Villena
- 41,8 °C: Beneixama
- 41,4 °C: Xixona
- 40,7 °C: Orihuela
- 40,6 °C: Alcoi
- 40,5 °C: Cañada
- 40,4 °C: Ayora
- 40,3 °C: Casas Bajas, Banyeres de Mariola
- 39,9 °C: Palma de Gandía, Xàbia
- 39,8 °C: Balones, Onil, el Pinós (el Rodriguillo), Tàrbena
- 39,7 °C: l’Alqueria d’Asnar, Benasau
- 39,6 °C: Ademuz
- 39,5 °C: Castalla
- 39,4 °C: Requena
- 39,2 °C: Teresa de Cofrentes, Elda, Petrer, Busot
- 39,1 °C: Cocentaina
El dia més tòrrid a la Comunitat Valenciana
Dijous serà el dia més crític d’esta tercera onada de calor que afecta tot el país i inclourà, a més, una intensificació de vents provinents de l’oest. Això afectarà especialment la zona est de la Península, de manera que s’arribarà als 40 graus en les províncies d’Alacant i València, la qual cosa activarà l’alerta taronja en estes zones. Amb tot, dijous s’espera que el mercuri es moga entre els 45 i 41 graus en àrees de l’interior com Sumacàrcer, Gestalgar, Villena i Requena.
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