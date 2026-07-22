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Altes temperatures

Villena registra en plena onada de calor la temperatura nocturna més alta de la C. Valenciana: diversos municipis també van superar els 40 °C de matinada

Localitats com Alcoi i Orihuela també van registrar valors superiors als 40 graus a altes hores de la nit

Municipis amb màxima de 40 graus a la nit 22/7

Municipis amb màxima de 40 graus a la nit 22/7 / AVAMET

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Mar Navarro

La tercera onada de calor de l’estiu manté en alerta groga tota la província de València i part d’Alacant, litoral sud i interior. Anit es van tornar a disparar les temperatures, i es va registrar en el sud-est de la província capital un mercuri poc habitual a altes hores de la nit.

Segons dades oferides per Avamet, Villena se situa en el focus del mapa de la calor, al registrar una de les marques més altes de la Comunitat, amb 42 graus. Lidera la llista dels nou municipis que polvoritzen la barrera dels 40 graus a trenta minuts de la mitjanit.

Els municipis que han superat els 40 graus esta nit

L’Associació Valenciana de Meteorologia (AVAMET) confirma que el termòmetre va superar els 40 °C en les localitats de Villena, Beneixama, Xixona, Orihuela, Alcoi, Cañada, Ayora, Casas Bajas i Banyeres de Mariola.

LLISTAT DE TEMPERATURES MÀXIMES (23:29 h)

  • 42,0 °C: Villena
  • 41,8 °C: Beneixama
  • 41,4 °C: Xixona
  • 40,7 °C: Orihuela
  • 40,6 °C: Alcoi
  • 40,5 °C: Cañada
  • 40,4 °C: Ayora
  • 40,3 °C: Casas Bajas, Banyeres de Mariola
  • 39,9 °C: Palma de Gandía, Xàbia
  • 39,8 °C: Balones, Onil, el Pinós (el Rodriguillo), Tàrbena
  • 39,7 °C: l’Alqueria d’Asnar, Benasau
  • 39,6 °C: Ademuz
  • 39,5 °C: Castalla
  • 39,4 °C: Requena
  • 39,2 °C: Teresa de Cofrentes, Elda, Petrer, Busot
  • 39,1 °C: Cocentaina

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