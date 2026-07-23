Polèmica
Alcoi es mobilitza contra la retirada del nom d’Isabel-Clara Simó de l’IES de l’Alcúdia de Crespins
Compromís portarà al ple una moció per a defendre el llegat de l’escriptora i s’inicia una arreplega de firmes en contra de la decisió
Asseguren que la mesura va “en contra del nom que va aprovar democràticament el Consell Escolar del centre” i advertixen que la competent per a canviar el nom és la Conselleria
Mobilització a Alcoi contra la iniciativa del PP de l’Alcúdia de Crespins de retirar el nom de l’escriptora alcoiana Isabel-Clara Simó de l’institut d’esta localitat valenciana. Compromís ha anunciat que rebutjarà des de l’Ajuntament este intent dels populars d’eliminar el nom d’Isabel-Clara Simó de l’institut de l’Alcúdia de Crespins. I s’ha posat en marxa una arreplega de firmes en contra de la decisió.
El PP d’esta localitat ha manifestat que l’escriptora alcoiana “no representa el nostre poble ni té mèrits perquè l’IES porte el seu nom”, defén la retirada perquè “la seua defensa dels anomenats Paisos Cataláns (sic) dividix els nostres veïns”. I per això impulsa una consulta ciutadana per a donar-li una nova denominació a este centre que va ser batejat en 2020 amb el nom d’Isabel-Clara Simó, en temps del Botànic en la Generalitat. Una consulta que, a més, no permet mantindre el seu nom actual.
Esta decisió ha alçat polseguera a Alcoi. El seu vicealcalde i líder de Compromís, Àlex Cerradelo, ha explicat que “des d’Alcoi no podem mirar cap a un altre costat mentres s’ataca una de les persones que millor han projectat el nom de la nostra ciutat”.
Per això, Compromís presentarà en el pròxim ple una moció per a condemnar l’intent del Partit Popular de l’Alcúdia de Crespins de retirar el nom d’Isabel-Clara Simó de l’institut públic d’este municipi. Segons Cerradelo, esta decisió del PP és “un atac injustificat contra la memòria i el llegat d’una de les figures més destacades de la cultura valenciana”.
Des de Compromís advertixen que “esta postura va en contra del nom que va aprovar democràticament el Consell Escolar del centre i el Consell Escolar Municipal. Esta proposta va ser ratificada per la Conselleria d’Educació en 2020 i, de fet, en el decret mateix de creació del centre s’especifica que és la Conselleria d’Educació la competent per a modificar la denominació de l’institut. Per tant, la proposta impulsada per l’alcalde d’esta localitat de la Costera hauria de comptar amb el vistiplau del Govern autonòmic, també del PP”.
Cerradelo critica que “el PP ha decidit convertir Isabel-Clara Simó en un objectiu de la seua guerra ideològica. No suporten que fora una dona lliure, una intel·lectual compromesa i una de les escriptores més importants que ha donat la nostra cultura”. I afig que, “mentres que, des de Compromís, hem aconseguit donar un espai públic a Alcoi per a l’escriptora, amb la nova plaça Isabel-Clara Simó, el PP intenta esborrar el seu nom”.
Demanen a la Conselleria que impedisca la modificació
És per això que la moció de Compromís rebutja explícitament esta decisió, insta l’Ajuntament de l’Alcúdia de Crespins a paralitzar el procés de canvi de nom i demana a la Conselleria d’Educació que impedisca qualsevol modificació que supose retirar el nom d’Isabel-Clara Simó del centre. Esta mesura se suma a altres iniciatives que s’estan impulsant des de la societat civil, com una arreplega de firmes per part del sector cultural i escriptores i escriptors valencians.
Cerradelo conclou que “des d’Alcoi no podem mirar cap a un altre costat mentres s’ataca una de les persones que millor ha projectat el nom de la nostra ciutat. Isabel-Clara Simó representa la defensa de la cultura, de la literatura i del pensament crític, i mereix tot el nostre respecte”.
Per la seua banda, des del PP d’Alcoi, el seu portaveu, Carlos Pastor, s’ha limitat a manifestar a INFORMACIÓN que “nosaltres respectem l’autonomia municipal dels municipis. Igual que no ens agradaria que un altre municipi entrara a ‘valorar’ les decisions que es prenen a Alcoi. Segons sembla, Compromís no entén això de l’autonomia municipal”.
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