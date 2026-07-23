El Consell de la Joventut i l’associació contra el càncer aplaudixen la nova llei antitabac
La nova normativa, que encara ha de passar per les Corts Generals, prohibix el consum en terrasses, parcs, platges i espectacles públics, per a protegir els menors
Veure persones fumar o vaporejar és un hàbit comú en la població. No és difícil eixir al carrer a passejar, jugar amb els més menuts en el parc, anar a comprar el pa o fer-se una cervesa en un bar i respirar el fum d’un cigarret que a poc a poc es consumix en la boca del veí de taula o de la persona que travessa el carrer en sentit contrari. Una imatge que els més menuts tenen més normalitzada. Això no obstant, la llei antitabac que va aprovar el Consell de Ministres dimarts passat pretén eliminar el fum, de manera permanent, de parcs, terrasses, instal·lacions esportives, platges i espectacles públics.
La nova normativa inclou sancions d’entre 200 i 600 euros que aniran directes als responsables legals dels menors d’edat, però que es podran commutar per treballs socials. Col·lectius com l’Associació Espanyola Contra el Càncer o el Consell Valencià de la Joventut han valorat positivament la implantació d’esta norma.
La mesura encara ha de passar pel Congrés, però hi ha unes certes millores que l’AECC ha proposat: l’augment de la fiscalitat del tabac, l’empaquetatge genèric o la prohibició dels vaporejadors d’un sol ús, però també considera que hi ha mesures positives, com l’ampliació dels espais sense fum, les limitacions d’accés i consum als menors o l’equiparació dels cigarrets electrònics al tabac convencional.
Previndre, no castigar
Segons l’estudi de l’Observatori Contra el Càncer, un 22 % dels majors de 15 anys són fumadors, ocasionals o habituals, mentres que un altre 22 % admet haver fumat al llarg de la seua vida, un fenomen que afecta de manera més notable els menors d’edat. De mitjana, una persona prova el seu primer cigarret als 14 anys, fins al 15 % de jóvens entre 15 i 24 anys fumen de manera regular i prop del 40 % dels jóvens entre 14 i 18 conviuen amb fumadors. Així, doncs, un 49 % dels fumadors consumix tabac; un 47 %, pipes, i un 48 %, cigarrets electrònics.
La llei busca marcar un abans i un després en l’aspecte general de la salut pública, a més de tractar d’evitar que els menors d’edat busquen el consum de tabac de manera freqüent. “Cada vegada més persones comencen abans els seus comportaments addictius a determinades substàncies i moltes persones jóvens admeten fumar, cosa que significa que hi ha menors d’edat que s’han introduït en el tabac en un país a on està prohibida la venda als menors”, reconeix Abel Martí, membre de la comissió permanent del Consell Valencià de la Joventut (CVJ).
“La llei no impedirà que deixen de consumir, però impedix que els actors externs tinguen les portes obertes”, assegura Martí. Una manera també de vetlar per la salut pública, especialment en els més jóvens. La nova legislació suposa “un pas fonamental per a protegir la salut de la població” i és un gran avanç perquè Espanya se situe “entre els països més avançats en la protecció de la salut davant de l’addicció al tabac i a la nicotina”, segons ha comunicat l’AECC.
Els vaporejadors, el problema dels jóvens
Els cigarrets electrònics o vaporejadors són un dels majors problemes en l’addicció dels jóvens. És comú veure molts menors amb dispositius que contenen saboritzants, toxines i, en la majoria de casos, nicotina. Segons l’AECC, en l’últim mes, més del 40 % de jóvens entre 16 i 21 anys han vaporejat en algun moment sota l’excusa de “només és vapor”, una mentida tan gran com repetida. El producte que generen els cigarrets electrònics no és només vapor, sinó que són aerosols que porten partícules sòlides, que es queden atrapades dins dels pulmons, i partícules cancerígenes, com també uns certs metalls que, quan són inhalats, poden perjudicar les vies nasals i respiratòries. “Pel que fa al cigarret electrònic, s’ha demostrat que hi ha jóvens amb malalties o dificultats respiratòries que no tenien abans que se n’estenguera el consum”, explica el membre del CVJ.
Una de les malalties que apareix és l’Evali, una lesió pulmonar associada a l’ús de cigarrets electrònics o vaporeig que ocasiona un “dany potencialment mortal”, segons afirma l’AECC. L’informe del Ministeri de Sanitat arreplega que la malaltia és “molt ràpida”, a diferència d’altres malalties relacionades amb el tabac o amb el fet de fumar. Pot tardar tan sols uns pocs dies després de començar a vaporejar i resulta una afecció que pot posar fi a la vida del pacient en molt poc de temps.
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