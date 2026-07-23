La Dansà i el Ball de Plaça tornaran a brillar en els carrers de Sagunt en la seua 40a edició
L’esdeveniment tradicional valencià se celebrarà el pròxim 25 de juliol i recorrerà el Camí Reial fins a la Plaça Major
La dansa i el ball tornaran a prendre els carrers de Sagunt este dissabte. A partir de les 20 hores se celebrarà la 40a edició de la Dansà i el Ball de Plaça, l’únic acte dedicat als balls tradicionals valencians dins de les festes patronals. Com és habitual, el recorregut començarà en el Camí Reial, a l’altura del carrer Sant Miquel, i finalitzarà en la Plaça Major.
La cita arriba en un any especial, ja que es complixen quatre dècades des que el Grup de Danses de Morvedre va assumir el repte d’organitzar la Dansà i recuperar el protagonisme del folklore valencià durant les festes de Sagunt.
Dolçaina i tabal
“Este acte unix la música de la dolçaina i el tabal amb els balls de comptes més característics de la geografia valenciana. També reunix la indumentària tradicional amb la participació de ballarins i ballarines del municipi, del Camp de Morvedre i d’altres comarques”, expliquen des del Grup de Danses de Morvedre.
A estos 40 anys de compromís amb la cultura popular se suma la recuperació del Ball de Plaça de Sagunt, un ball ritual documentat en les festes en honor dels Sants de la Pedra i que va deixar d’interpretar-se durant la dècada de 1930. Des de 2009, esta dansa posa el colofó a l’acte en la Plaça Major.
Increment de participants
Des del Grup de Danses destaquen, a més, que cada any són més les persones que s’incorporen al Ball de Plaça, un creixement que atribuïxen al treball de difusió que du a terme el col·lectiu. En este sentit, recorden que l’Escola de Danses de Morvedre s’ha consolidat en els dos últims anys i reunix de manera habitual més d’una trentena de participants durant el curs.
La 40a edició de la Dansà i el Ball de Plaça compta amb el patrocini de la delegació de Festes de l’Ajuntament de Sagunt i de la Parròquia de Santa Maria. A més, el cartell anunciador de la Dansà de Sagunt i el Port de Sagunt, prevista esta última per al 14 d’agost, és obra de l’artista local Laia Arnau Navarro.
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