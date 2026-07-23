Educació
Els equips directius han de decidir sobre riscos laborals per a climatitzar els centres “sense qualificació específica”
UGT critica este criteri i considera que la instal·lació d’aires portàtils, els coneguts “pingüins”, és “insuficient i improvisada”
Els 1.616 centres educatius de la Comunitat Valenciana han rebut entre 5.000 i 25.000 euros per a destinar-los d’urgència al pla de climatització anunciat pel president Juanfran Pérez Llorca i que, en principi, segons el que s’inclou en la instrucció que ha enviat la Conselleria d’Educació, es destinarà a aires condicionats portàtils, els coneguts popularment com a “pingüins”. No obstant això, la responsabilitat de decidir en quines aules s’instal·laran —es recomana fer-ho en les més exposades a la calor— o si cal revisar la instal·lació elèctrica de la sala recau sobre els centres mateixos. Això critica UGT este dijous, ja que “la Generalitat està traslladant la responsabilitat tècnica als equips directius, els quals no tenen la qualificació específica per a avaluar riscos laborals d’esta naturalesa”.
La fórmula d’urgència triada per la Conselleria d’Educació no “garantix —a parer del sindicat— el compliment de la normativa de prevenció de riscos laborals ni unes condicions adequades per al desenrotllament de l’activitat educativa”. Això seria necessari per a complir amb el Reial decret 486/1997 sobre condicions ambientals en els llocs de treball. Segons explica el sindicat, esta norma no només fixa una temperatura concreta de l’espai, en este cas les aules, sinó que mana complir simultàniament altres paràmetres com la temperatura, la humitat, la ventilació o la qualitat de l’aire durant tota la jornada.
Pel que fa a la ventilació dels espais, UGT advertix que estos equips portàtils no tenen tanta potència i no “garantixen la renovació mínima d’aire sense reduir-ne l’eficàcia”. A més d’estes condicions, la instal·lació ha d’anar acompanyada d’una anàlisi de la potència frigorífica dels aparells i de la verificació de la capacitat elèctrica dels centres, alguns dels quals tenen una instal·lació molt envellida. Per això, l’entitat advertix del “risc afegit” de la instal·lació “massiva” d’equips elèctrics, ja que poden “comprometre la seguretat de les instal·lacions i provocar sobrecàrregues en la xarxa elèctrica dels centres”.
Per a evitar això, el sindicat exigix al Consell, en un comunicat, “centrar les seues accions” en la realització immediata d’avaluacions de riscos específiques en tots els centres, així com adoptar solucions estructurals i permanents en lloc de “provisionals i improvisades”. La Conselleria admet, en la instrucció remesa als centres, que és una mesura “temporal” i “ràpida d’efectuar”. Cal actuar “amb planificació, rigor i responsabilitat per a protegir la salut de tota la comunitat educativa —afegixen—. La seguretat i la salut en els centres educatius no poden dependre de solucions improvisades”.
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La posada en marxa del pla de climatització la va anunciar Llorca en una intervenció en el Fórum Europa Tribuna Mediterránea a principis de juliol. Ho va fer després d’uns mesos complexos en l’àmbit educatiu per la vaga del professorat, la primera gran crisi del Govern de l’actual president, amb una gran transcendència social i de mobilització. Des de l’STEPV, divendres passat ja criticaven que era una mesura de “propaganda” i van recriminar la falta de concreció als mitjans, perquè la transferència de diners no anava acompanyada d’una instrucció, malgrat que Educació assegurava haver-la enviada en una nota de premsa.
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