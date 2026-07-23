Nova sessió del projecte participatiu Xeraco 2050: anàlisi sobre el model turístic que es vol construir per al futur del municipi
La segona sessió de debat ciutadà reunix especialistes en turisme, urbanisme i sector immobiliari per a reflexionar sobre els reptes i les oportunitats
El projecte participatiu Xeraco 2050 continua avançant amb una nova cita oberta a tota la ciutadania. Després de la primera taula dedicada a l’urbanisme, este dijous 23 de juliol, a les 20 hores, en el Centre Cívic de la platja, serà el torn d’abordar un altre dels grans eixos estratègics per al futur del municipi: el turisme.
L’objectiu de la trobada és generar un espai de reflexió compartida sobre quin model turístic necessita Xeraco per a afrontar les pròximes dècades, en què es combine desenrotllament econòmic, sostenibilitat, qualitat de vida i preservació dels valors que identifiquen el municipi.
La sessió serà presentada per la periodista Maria Fuster i comptarà amb quatre ponents que aportaran visions complementàries des de diferents àmbits professionals: Ángel Caravaca, expert immobiliari; Joana Pelegrí, tècnica de Turisme de l’Ajuntament de Calles i especialista en intel·ligència turística; Lola Teruel, professora universitària i experta en planificació i intel·ligència turística, i Óscar Aparisi, cofundador de Serviplaya i professional del sector immobiliari vinculat al turisme des de fa més de tres dècades.
La taula plantejarà qüestions clau per al desenrotllament del municipi: quina classe de turisme vol atraure Xeraco, com es pot mantindre un creixement equilibrat, quins servicis i infraestructures seran necessaris, quin paper ha de jugar-hi la innovació o com es pot compatibilitzar l’activitat turística amb la qualitat de vida dels residents i la conservació del litoral.
El debat també abordarà l’evolució del mercat residencial vinculat al turisme, les noves tendències dels visitants, la desestacionalització i les oportunitats que oferixen els nous models de gestió turística.
Sessions obertes
Des de l’Ajuntament de Xeraco es destaca que, igual que va ocórrer en la primera taula dedicada a l’urbanisme, esta sessió està oberta a qualsevol persona interessada a aportar idees, experiències o propostes.
El projecte Xeraco 2050 naix amb la voluntat de construir, de manera participativa, una estratègia de futur que oriente les grans decisions del municipi durant les pròximes dècades, i situar la ciutadania en el centre del procés de reflexió i planificació.
Calendari
Després de les sessions dedicades a l’urbanisme i al turisme, el calendari de Xeraco 2050 continuarà després de l’estiu amb noves taules centrades en altres grans àmbits estratègics, com l’activitat econòmica i les relacions socials, amb l’objectiu de definir una visió compartida del municipi de l’any 2050.
Suscríbete para seguir leyendo
- Una plaça d’Almardà estrena imatge després d’una inversió de quasi 65.000 euros
- Un ramat de 30 muflons devora una plantació de 800 ametlers en ple desenrotllament a Fontanars
- Els Roig invertixen en una empresa de gestió de residus
- Sánchez visitarà Ford Almussafes després de l’acord de la multinacional amb Geely
- El Madrid de Pedro Martínez, a punt de “furtar-li” un fitxatge al València Basket
- Quan acaba l’avís roig per calor a la Comunitat Valenciana?
- La família de Darwin i Amparo tindrà una vivenda nova a València després de la solsida a Benetússer
- “No queremos gais en el pueblo”: vandalitzen diversos bancs a Bocairent amb missatges homòfobs