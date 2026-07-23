OIT
Pedro Sánchez proposa Yolanda Díaz com a candidata d’Espanya per a dirigir l’OIT
La vicepresidenta segona del Govern fa mesos que està centrada a recaptar suports per al seu salt internacional
El Govern anuncia formalment la candidatura de Yolanda Díaz a la direcció general de l’Organització Internacional del Treball (OIT), l’organisme laboral de l’ONU. La vicepresidenta segona i líder de Sumar en el Consell de Ministres fa mesos que està centrada en la busca de suports internacionals per a resoldre el seu futur laboral, en un salt que estava a l’espera del suport de l’ala socialista del Govern. Un suport que ja s’ha fet oficial.
La decisió ha sigut anunciada pel president de Govern, Pedro Sánchez, en un missatge en xarxes: “És un honor anunciar la candidatura de Yolanda Díaz per a dirigir l’OIT. Per primera vegada, una dona i el nostre país estarien al capdavant d’esta institució fonamental per a la defensa del treball digne i la justícia social”, va defendre.
“Yolanda ha demostrat amb polítiques i resultats el seu compromís amb els drets laborals, el diàleg social i la prosperitat d’Espanya. La seua experiència, la seua trajectòria i la seua vocació de consens la convertixen en una excel·lent candidata per a liderar l’OIT”.
La vicepresidenta segona ha claudicat en el lideratge de Sumar en el Govern, després d’anunciar que no tornaria a presentar-se com a candidata a les pròximes generals, i s’ha bolcat a emprendre una gira internacional en els últims mesos per a recaptar suports, amb una quinzena de viatges oficials i reunions estratègiques amb governs que tenen dret a vot en l’organisme internacional. Un dels principals esculls era la candidatura que ja lidera el ministre espanyol Luis Planas per a la FAO (Organització de les Nacions Unides per a l’Alimentació i l’Agricultura), en la qual ja està bolcada la diplomàcia espanyola.
En l’entorn de Díaz, tal com va avançar EL PERIÓDICO, eren conscients de la necessitat d’un “acord polític” amb Sánchez per a tindre el suport del Govern a esta candidatura, una fita que ja s’ha completat. La vicepresidenta segona no havia fet oficial la seua intenció de concórrer-hi, a l’espera de resoldre els suports per a la seua nova aventura internacional.
La mateixa Díaz ha reaccionat en xarxes socials. “És un orgull i una responsabilitat enorme poder representar, amb esta candidatura, Espanya, Europa, el Sud global i tota la comunitat internacional”, ha defés en BlueSky, a on també ha llançat el seu pla per a l’OIT. “Necessitem una OIT forta, moderna, del costat de les persones treballadores, de les empreses, que impulse els drets de les dones i defenga amb passió el multilateralisme i els grans acords per al segle XXI”, ha defés.
Des de fa mesos i al llarg de les seues múltiples trobades internacionals, Díaz ha anat introduint crítiques a l’actual gestió de l’OIT, en un discurs de campanya interna, tenint en compte que l’actual director general, Gilbert Houngbo, ja ha anunciat que intentarà revalidar el seu mandat.
El termini per a presentar candidatures a l’OIT acaba el 31 d’agost per a una votació que es resoldrà el mes de novembre, encara que el mandat no començaria fins a octubre de 2027, amb la qual cosa Díaz podria completar la legislatura com a vicepresidenta segona del Govern.
En el Consell d’Administració de l’OIT, a on es tria el director general durant un mandat de cinc anys, voten 28 representants dels governs, 14 de la patronal i 14 dels sindicats. Díaz compta amb el suport de les organitzacions sindicals, però no dels representants empresarials. És per això que el paper dels 28 governs que voten tenen una rellevància especial. En els últims mesos, Díaz ha intensificat les seues trobades amb representants dels executius de gran part d’eixos governs, i en el seu entorn donen per fet que comptarà amb el suport dels països europeus i africans.
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