Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Aviso rojo ola de calorPedro Sánchez Ford AlmussafesGigafactoría VolkswagenAyalaTiempo Valencia hoyAndrés CamposPermisos ola de calor
instagramlinkedin

AUTOMÒBIL

Pérez Llorca: “Ford i Geely garantixen el futur, els llocs de treball i la certitud” a Almussafes

El president de la Generalitat assegura que es posa fi a una “etapa un poc convulsa” en la factoria valenciana

Pérez Llorca, amb el president de Ford Europa, Jim Baumbick, a Almussafes

Pérez Llorca, amb el president de Ford Europa, Jim Baumbick, a Almussafes / Levante-EMV

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
José Luis Zaragozá

José Luis Zaragozá

València

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha assegurat que l’acord entre les dos companyies “dota de certitud” la planta d’Almussafes i ha valorat “el diàleg i l’entesa per a remar tots junts amb l’objectiu d’assegurar el futur, en contraposició a una societat convulsa i polaritzada”. Pérez Llorca ha assenyalat que esta classe d’iniciatives demostra que “som un territori d’oportunitats a on es crea ocupació i riquesa”, i ha ressaltat que el Consell “ha pres decisions valentes” per a crear un entorn favorable per a l’atracció d’inversions.

Al respecte, ha fet referència a mesures com la baixada d’impostos, la seguretat jurídica, l’estabilitat institucional, els incentius fiscals, la simplificació administrativa, la formació especialitzada, el suport a la inversió productiva i l’impuls a les infraestructures estratègiques. En este sentit, ha remarcat que esta mena d’inversions respon a l’anàlisi de factors com la posició geoestratègica, el talent, la capacitat productiva, l’existència d’un ecosistema industrial d’alt valor afegit i el coneixement acumulat durant dècades pel sector de l’automoció valencià.

Pérez Llorca ha apuntat que la Comunitat Valenciana és un dels grans motors econòmics d’Espanya “malgrat l’infrafinançament”, i ha asseverat que “si a la Comunitat Valenciana li va bé, a Espanya també li va bé”.

Amb el Comité d’Empresa

El cap del Consell també ha mantingut una reunió amb representants del Comité d’Empresa i de Ford España. En la trobada hi han participat, entre altres, el president del Comité d’Empresa, Carlos Faubel; el president d’UGT Ford, José Luis Parra; el director de Recursos Humans de Ford España, Eduardo Guillamón, i la directora adjunta de Fabricació de Ford, Lucía Hernández. També hi han estat el vicepresident segon i conseller de Presidència, José Díez; el vicepresident tercer i conseller de Medi Ambient, Infraestructures, Territori i de la Recuperació, Vicente Martínez Mus; el conseller d’Economia, Hisenda i Administració Pública, José Antonio Rovira, i la consellera d’Indústria, Turisme, Innovació i Comerç, Marián Cano.

Noticias relacionadas

El cap de l’executiu valencià ha assegurat que l’acord que han anunciat les dos empreses este dijous “està al nivell” de l’acord de 1976 per a instal·lar la factoria a Almussafes i “posa fi a la incertesa” i a una “etapa un poc convulsa”.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Una plaça d’Almardà estrena imatge després d’una inversió de quasi 65.000 euros
  2. Un ramat de 30 muflons devora una plantació de 800 ametlers en ple desenrotllament a Fontanars
  3. Els Roig invertixen en una empresa de gestió de residus
  4. Sánchez visitarà Ford Almussafes després de l’acord de la multinacional amb Geely
  5. El Madrid de Pedro Martínez, a punt de “furtar-li” un fitxatge al València Basket
  6. Quan acaba l’avís roig per calor a la Comunitat Valenciana?
  7. La família de Darwin i Amparo tindrà una vivenda nova a València després de la solsida a Benetússer
  8. “No queremos gais en el pueblo”: vandalitzen diversos bancs a Bocairent amb missatges homòfobs

Pérez Llorca: “Ford i Geely garantixen el futur, els llocs de treball i la certitud” a Almussafes

La Universitat de València exhibix a Tarongers l’escultura ‘Amélie III’ de Manolo Valdés, cedida per l’IVAM

La Universitat de València exhibix a Tarongers l’escultura ‘Amélie III’ de Manolo Valdés, cedida per l’IVAM

El Consell de la Joventut i l’associació contra el càncer aplaudixen la nova llei antitabac

El Consell de la Joventut i l’associació contra el càncer aplaudixen la nova llei antitabac

Estos són els municipis valencians amb sensació tèrmica de més de 45 °C

Pedro Sánchez proposa Yolanda Díaz com a candidata d’Espanya per a dirigir l’OIT

Pedro Sánchez proposa Yolanda Díaz com a candidata d’Espanya per a dirigir l’OIT

La Dansà i el Ball de Plaça tornaran a brillar en els carrers de Sagunt en la seua 40a edició

Alcoi es mobilitza contra la retirada del nom d’Isabel-Clara Simó de l’IES de l’Alcúdia de Crespins

Nova sessió del projecte participatiu Xeraco 2050: anàlisi sobre el model turístic que es vol construir per al futur del municipi

Nova sessió del projecte participatiu Xeraco 2050: anàlisi sobre el model turístic que es vol construir per al futur del municipi
Tracking Pixel Contents