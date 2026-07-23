AUTOMÒBIL
Pérez Llorca: “Ford i Geely garantixen el futur, els llocs de treball i la certitud” a Almussafes
El president de la Generalitat assegura que es posa fi a una “etapa un poc convulsa” en la factoria valenciana
El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha assegurat que l’acord entre les dos companyies “dota de certitud” la planta d’Almussafes i ha valorat “el diàleg i l’entesa per a remar tots junts amb l’objectiu d’assegurar el futur, en contraposició a una societat convulsa i polaritzada”. Pérez Llorca ha assenyalat que esta classe d’iniciatives demostra que “som un territori d’oportunitats a on es crea ocupació i riquesa”, i ha ressaltat que el Consell “ha pres decisions valentes” per a crear un entorn favorable per a l’atracció d’inversions.
Al respecte, ha fet referència a mesures com la baixada d’impostos, la seguretat jurídica, l’estabilitat institucional, els incentius fiscals, la simplificació administrativa, la formació especialitzada, el suport a la inversió productiva i l’impuls a les infraestructures estratègiques. En este sentit, ha remarcat que esta mena d’inversions respon a l’anàlisi de factors com la posició geoestratègica, el talent, la capacitat productiva, l’existència d’un ecosistema industrial d’alt valor afegit i el coneixement acumulat durant dècades pel sector de l’automoció valencià.
Pérez Llorca ha apuntat que la Comunitat Valenciana és un dels grans motors econòmics d’Espanya “malgrat l’infrafinançament”, i ha asseverat que “si a la Comunitat Valenciana li va bé, a Espanya també li va bé”.
Amb el Comité d’Empresa
El cap del Consell també ha mantingut una reunió amb representants del Comité d’Empresa i de Ford España. En la trobada hi han participat, entre altres, el president del Comité d’Empresa, Carlos Faubel; el president d’UGT Ford, José Luis Parra; el director de Recursos Humans de Ford España, Eduardo Guillamón, i la directora adjunta de Fabricació de Ford, Lucía Hernández. També hi han estat el vicepresident segon i conseller de Presidència, José Díez; el vicepresident tercer i conseller de Medi Ambient, Infraestructures, Territori i de la Recuperació, Vicente Martínez Mus; el conseller d’Economia, Hisenda i Administració Pública, José Antonio Rovira, i la consellera d’Indústria, Turisme, Innovació i Comerç, Marián Cano.
El cap de l’executiu valencià ha assegurat que l’acord que han anunciat les dos empreses este dijous “està al nivell” de l’acord de 1976 per a instal·lar la factoria a Almussafes i “posa fi a la incertesa” i a una “etapa un poc convulsa”.
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