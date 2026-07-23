Seguretat
Seixanta aspirants a la Policia Local amb l’oposició aprovada reclamen el seu ingrés en el cos a València
L’Ajuntament de València argumenta que la normativa legal impedix la incorporació directa dels aspirants aprovats en convocatòries anteriors
Seixanta aspirants a entrar en la Policia Local de València que havien aprovat l’oposició, però que s’havien quedat sense plaça, han demanat la seua entrada en el cos, tal com havia anunciat l’Ajuntament. Al seu juí, això ja s’ha fet en altres ocasions i en la Policia Local fa falta cobrir moltes places i molt prompte, per la qual cosa no entenen la situació ni descarten arribar a la via judicial. No obstant això, l’Ajuntament de València, d’acord amb el que estipulen els servicis jurídics municipals, assegura que això no és possible legalment, raó per la qual haurien de tornar a examinar-se en pròximes convocatòries.
La Policia Local de València va celebrar, l’any passat, unes oposicions per a cobrir un total de 207 places. Però, com és habitual, va haver-hi 60 aspirants que van superar totes les proves, però que no obtingueren plaça. Per a ells es va obrir una porta quan l’alcaldessa mateixa de València, María José Catalá, va anunciar, el mes d’abril, que es convocarien 100 places més i que seixanta d’eixes places serien per a estos opositors que ja havien aprovat en la convocatòria anterior. És més, la idea era incorporar-los enguany mateix després de passar pel curs obligatori de l’Ivaspe.
Informes negatius
El problema ha sorgit quan “inexplicablement”, diuen, ha anat passant el temps i no ha continuat el procés. “Ens han dit que hi ha informes negatius que impedixen que ens hi incorporem, però nosaltres hem vist eixos informes i no hi ha res de negatiu. El sindicat CSIF també ho veu així i, encara que no volem fer-ho, al final haurem d’anar a la via judicial”, diu el portaveu del col·lectiu, Rafael Muñoz.
Per al consistori, per contra, la situació és clara. Segons fonts municipals, “les últimes places incorporades a les oposicions d’agents de la Policia Local es van acumular al procés l’any 2025, és a dir, dins encara del mateix any natural de la finalització del procés selectiu. Al trobar-nos ja en l’any 2026 amb una nova OPO aprovada enguany mateix, en la qual s’inclouen les pròximes places a cobrir, ja no és possible l’acumulació d’estes places, sinó la convocatòria de les noves oposicions aprovades per a la incorporació de 100 agents nous”. En resum, legalment no és possible la incorporació d’estos seixanta aspirants.
Per a estos, eixe argument oficial no té sentit, perquè en ocasions anteriors ja s’ha fet. Al seu juí, ha d’haver-hi altres qüestions pel mig que desconeixen. “Uns ens diuen que no hi ha pressupost, uns altres que no es poden crear més places i el CSIF ens diu que és simplement una decisió política”, lamenten.
Recorden, a més, que la Policia Local de València està molt necessitada de plantilla, perquè en l’actualitat ja hi ha 300 places sense cobrir, diuen, i el mes de gener de l’any que ve es jubilaran 180 agents més. És a dir, a València hi ha un dèficit de policies de quasi 500 places. Per tant, cal incorporar tots els agents que es puga i continuar convocant oposicions tan ràpid com siga possible, perquè cal tindre en compte que un procés de selecció pot prolongar-se dos o tres anys, precisen.
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