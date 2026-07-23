Altes temperatures
Estos són els municipis valencians amb sensació tèrmica de més de 45 °C
Part de la Comunitat Valenciana comença el dia hui amb alerta roja davant d’una previsió de 42 °C en les hores centrals del dia
L’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) augmenta a nivell roig l’alerta per a este dijous 23 per “temperatures màximes molt altes” en part de la Comunitat Valenciana. Encara que es preveu que hui siga l’últim dia, és el pitjor d’esta tercera onada de calor que afecta Espanya des que va començar l’època estival. S’espera que el mercuri supere els 42 graus en la zona del litoral sud de València i Alacant.
A més de la calor extrema, les pluges torrencials també són un factor que cal tindre en compte, ja que pot haver-hi inundacions inesperades per la possible acumulació de 100 mm en 1 hora.
Sensació tèrmica de 45 °C
Però la sensació tèrmica és la que més protagonisme està guanyant, pel fet que, en la zona del litoral sud de València, frega els 45 graus. En municipis d’esta àrea, com Catadau, Tous, Carlet, Algemesí, Alzira, Carcaixent, Corbera, Favara, Gandia i Oliva, notaran esta temperatura tan càlida en les hores centrals del dia.
L’Agència Estatal de Meteorologia (AEMET) preveu que el mercuri es dispare en les pròximes hores i s’arribe a una sensació tèrmica de fins a 45 °C a Ontinyent i Albaida. Malgrat pertànyer geogràficament a la comarca de la Vall d’Albaida, estes localitats registraran un dels pics de calor més sufocants de la zona, per la qual cosa es recomana extremar les precaucions davant d’estes temperatures extremes.
Previsió per a hui
Igual que l’alerta roja en les zones més crítiques, l’Aemet activa també el nivell taronja en el litoral nord i l’interior tant de València com d’Alacant a causa del pronòstic superior a 40 graus, que pot assolir el llindar de nivell extrem, el qual inclou presència de tempestes amb graníssol i ratxes fortes de vent. De moment, no es preveu que Castelló ronde, al llarg del dia de hui, les temperatures que impliquen activar un avís.
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