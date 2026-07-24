Un altre estiu clau per a Dani Raba en el València CF
El de Santander va ser dels millors contra l’Eldense: va marcar, va donar una assistència i, a l’espera de fitxatges, és un dels pocs jugadors d’atac que té Carlos Corberán abans de l’inici de curs
La situació de Dani Raba, comparada amb la de fa un any, ha fet un gir de 180 graus malgrat el suport i els múltiples arguments que avalaven el seu fitxatge. No obstant això, el seu nivell de participació va caure en picat tot just començar. El mitjapunta va aterrar en el València CF en 2025 després de convertir-se en una oportunitat de mercat davant de la seua gran temporada en el Leganés, però va desaparéixer dels plans de Carlos Corberán en la segona jornada de competició, malgrat donar la passada del primer gol de la Lliga 25/26, obra de Diego López. Eixint com a titular, va ser el damnificat per l’expulsió de José Luis Gayà a El Sadar després de 26 minuts sobre la gespa… Eixe va ser l’únic rastre d’un futbolista que va arrancar el curs donant una assistència a Mestalla, encara que les seues aparicions en la primera volta van ser intermitents, fins a quedar esborrat del mapa en el segon tram de competició.
Eixida o ressorgiment
L’escenari del nascut a Santander és clar: no compta en els plans del seu entrenador i té damunt de la taula diferents propostes per a canviar d’aires. No obstant això, en la seua primera presa de contacte amb la pretemporada valencianista, va deixar flaixos de talent i va posar damunt de la taula el debat de si és un recurs aprofitable per a Carlos Corberán. Dani Raba va disputar 45 minuts en l’amistós contra l’Eldense i va ser un dels jugadors més actius del partit. A més d’assistir Sato i marcar el tercer gol, el mitjapunta va deixar mostres de qualitat, va reflectir entesa amb els seus companys, capacitat d’associació i va causar perill en tres quarts de camp.
De fet, pogué anar-se’n al descans amb un doblet d’assistències, però la seua passada filtrada a Jesús Vázquez no va impedir que el lateral esquerre estiguera en posició antireglamentària. Igual que els onze que van eixir com a titulars, Raba va veure la segona part des de la banqueta, però amb la sensació que està a la seua mà el fet de convertir-se en una de les sensacions de la temporada a l’espera de desxifrar si el València li manté la porta oberta o el reincorpora a les seues files per a la temporada 26/27.
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