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Bellús viu la festivitat de Santa Anna entre tradició i devoció

La localitat de la Vall d’Albaida celebra actes religiosos, culturals i festius en honor a la patrona

Processó de Santa Anna a Bellús

Processó de Santa Anna a Bellús / Levante-EMV

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Esther Sanz Cuquerella

Bellús

Bellús està vivint una de les celebracions més entranyables del seu calendari festiu amb la festivitat en honor a Santa Anna, patrona dels avis i símbol de la transmissió dels valors familiars. Així, doncs, del 17 al 24 d’este mes de juliol, la localitat de la Vall d’Albaida ha celebrat la tradicional novena, i serà els dies 25 i 26 de juliol quan es concentraran els actes religiosos, culturals i festius organitzats pel consistori municipal i les associacions locals.

Amb tot, la programació va arrancar amb la novena a santa Anna, que va tindre lloc del 17 al 24 de juliol, totes les vesprades, a les huit i mitja, en el carrer Santa Anna, en què es convidava veïns i visitants a participar en este temps de preparació espiritual. Este dissabte 25 de juliol se celebrarà l’última novena.

Posteriorment, el públic podrà gaudir de la Mostra de Titelles Royal Circ, una proposta pensada per a tots els públics. La jornada culminarà a les 22:30 hores en la plaça de l’Església amb la II Mostra de Balls Tradicionals, organitzada pel Grup de Danses El Repic de Bellús, una trobada que reunirà els grups de danses per a reivindicar el folklore valencià i les tradicions populars del municipi.

El diumenge 26 de juliol, festivitat de Santa Anna, tindrà lloc, a les huit hores, la solemne missa en honor a la patrona, seguida de la tradicional processó pels carrers de Bellús. Com a colofó final, l’Ajuntament oferirà un vi d’honor, un espai de convivència entre veïns i visitants. Així mateix, cal destacar que també es festejarà el Dia dels Avis, perquè la festivitat de Santa Anna i Sant Joaquim, que se celebra cada 26 de juliol, té un profund significat per a la tradició cristiana, ja que els dos són considerats els pares de la Mare de Déu i avis de Jesús. Per este motiu, esta jornada se celebra com el Dia dels Avis, un reconeixement a la labor que exercixen en l’educació, la cura i la transmissió de valors entre generacions.

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Amb esta programació, Bellús tornarà a combinar la devoció religiosa amb la cultura popular, la música, el teatre i les danses tradicionals, mantenint viva una celebració que posa en el centre la família, les arrels i el llegat dels qui han transmés la història i els costums del poble de generació en generació.

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Bellús viu la festivitat de Santa Anna entre tradició i devoció

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