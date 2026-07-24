Canet acull una exposició sobre els sabers tradicionals
La mostra estarà oberta des d’este divendres fins al pròxim 6 de setembre
La Casa dels Llano de Canet d’en Berenguer acull, des d’este divendres i fins al pròxim 6 de setembre, l’exposició itinerant “Sostenibilitat. Museus km 0”, una iniciativa de L’ETNO, Museu Valencià d’Etnologia, que convida a reflexionar sobre la relació entre els sabers tradicionals i la sostenibilitat.
La mostra posa en relleu com molts dels principis que hui es consideren fonamentals per a una gestió sostenible ja estaven presents en els sabers populars que mantenen els museus etnològics, reivindicant-ne la utilitat i vigència en l’actualitat.
Un projecte impulsat pels museus locals
L’exposició ha sigut desenrotllada de manera conjunta pels responsables dels museus que integren la Xarxa de Museus Etnològics de la Diputació de València (Etnoxarxa) i està comissariada per tècnics d’estos centres.
El recorregut de les peces s’estructura en diferents mòduls temàtics que acosten el visitant al concepte de sostenibilitat a través del patrimoni etnològic, posant el focus en els coneixements, les tècniques i les formes de vida transmesos de generació en generació.
La mostra forma part del programa d’exposicions itinerants del Museu Valencià d’Etnologia. En este sentit, el diputat de Cultura de la Diputació de València, Paco Teruel, ha destacat que esta classe d’iniciatives contribuïxen a “enfortir el vincle de la ciutadania amb el seu territori i a reconéixer el valor dels museus locals com a espais vius de coneixement i participació”.
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