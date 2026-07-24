Morant nega haver comparat Feijóo amb Hitler, però insistix que els “governs nazis” van començar amb polítiques com la “prioritat nacional” de PP i Vox
La líder del PSPV rebutja disculpar-se i, encara que matisa que “no és el mateix”, torna a assenyalar “paral·lelismes” entre PP i Vox i l’Alemanya nazi, a on “també van començar amb polítiques racistes, xenòfobes i deshumanitzadores”
La ministra de Ciència i líder del PSPV, Diana Morant, ha negat, este divendres, haver comparat Feijóo i els seus pactes amb Vox amb “governs criminals com el de Hitler”, però ha insistit a assenyalar “paral·lelismes” entre les polítiques pactades per PP i els voxistes, especialment la “prioritat nacional”, amb les que es van impulsar a l’Alemanya nazi, a on “també van començar amb polítiques racistes, xenòfobes i deshumanitzadores”. La socialista ha rebutjat disculpar-se, com li exigia el PP, que ha arribat a demanar la seua dimissió en les últimes hores. “Jo no vaig dir això, jo no vaig comparar Feijóo amb Hitler”, ha defés.
Morant ha indicat que “cal escoltar tota” la seua declaració, realitzada a TVE després de l’aprovació dels pressupostos de la Generalitat de 2026, que inclouen la “prioritat nacional” de Vox, en la qual afirmava que el president del PP està “dibuixant un camí que es pareix cada vegada més a eixos governs criminals com el de Hitler” a l’avalar eixos pactes entre populars i voxistes.
Encara que la socialista ha admés que “no són el mateix”, ha insistit, este divendres, que “els governs nazis van començar també amb polítiques racistes, polítiques xenòfobes i polítiques que deshumanitzaven i que anaven contra els drets humans”. “I sense ser el mateix”, ha matisat, “l’altre dia, a la C. Valenciana, es va aprovar una llei de pressupostos amb eixa prioritat nacional, que efectivament són polítiques xenòfobes, racistes i que també deshumanitzen i que, segons el nostre criteri, no estan d’acord amb els drets humans”.
Morant ha insistit que eixa reflexió no és seua, sinó de la ciència: “Està demostrat científicament, ho diu la història. Per tant, crec que és un mal inici que comencem algunes forces polítiques, en este cas PP i Vox, a implantar esta classe de polítiques que provoquen després reaccions en la societat, polítiques que infonen odi, que enfronten uns ciutadans amb uns altres, i, a mi em preocupa, perquè hi ha governs que van començar així i he fet eixe paral·lelisme”.
Zapatero, “valent, clar i taxatiu”
Sobre les primeres declaracions públiques de l’expresident José Luis Rodríguez Zapatero, amb qui va marcar les primeres distàncies fa uns dies, Morant ha assenyalat que van ser “molt valentes” i s’ha mostrat comprensiva sobre els dubtes que va deixar sense resoldre. “Cal entendre que està sotmés a un procés judicial i que, per tant, també ha de fer cas al que li recomana la seua defensa”, ha explicat.
En tot cas, ha considerat que Zapatero va ser “clar i taxatiu” en l’entrevista. “Les seues respostes van ser absolutament contundents, negant moltes de les coses que se li imputen i, a més, dient que no hi ha cap prova. I crec que és molt important que posem l’accent en això. Ell no ha de provar la seua innocència. En tot cas, els que l’acusen han de provar allò de què l’acusen. I fins a este moment no hi ha cap prova sobre les múltiples acusacions que ha rebut”, ha remarcat.
Morant ha mostrat “tot el respecte” a l’expresident i ha lamentat les “enormes filtracions” que s’han produït durant la instrucció i que estan provocant un juí “des d’una perspectiva moral” i un “escarni públic” cap al socialista i la seua família.
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