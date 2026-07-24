Altes temperatures
Parcent va registrar anit la temperatura més alta de tota la C. Valenciana: estos són els municipis que van superar els 33 °C de matinada
Localitats com Ayora i Ontinyent també van registrar valors superiors als 33 graus passada la mitjanit
La tercera onada de calor de l’estiu ha mantingut durant tres dies en alerta roja part de la província de València i Alacant, i en taronja la resta de la Comunitat Valenciana. Esta nit, en la qual concloïa este episodi d’altes temperatures, estes s’han disparat fins a registrar, en el nord de la província d’Alacant, un mercuri poc habitual a altes hores de la nit.
Segons les dades d’Avamet, Parcent se situa en el focus del mapa de la calor, al registrar una de les marques més altes de la Comunitat, amb 36 graus. De fet, encapçala la llista dels 31 municipis que polvoritzen la barrera dels 33 graus a mitjanit.
Els municipis que han superat els 33 graus esta nit
L’Associació Valenciana de Meteorologia (AVAMET) confirma que el termòmetre ha superat els 33 °C en les localitats de Parcent, Benimaurell, Almudaina, San Benito (Ayora), Agullent, Beniatjar, Tàrbena, Agres, el cap de la Nau, serra d’Enguera, Ayora, Atzeneta d’Albaida, Beniarrés, la Vall de Gallinera, Benifato, Alfafara, la serra de Crevillent, la serra de Buñol, Ontinyent, Cofrentes, Polop, Benimarfull, Benimassot, la Torre de les Maçanes, Siete Aguas, Confrides, Sella, la Vall d’Ebo, Beniaia, La Cabezuela i el Puig de la Llorença.
LLISTAT DE TEMPERATURES MÀXIMES (0:15 h)
- 36 °C: Parcent, Benimaurell, Almudaina, San Benito (Ayora)
- 35 °C: Agullent, Beniatjar, Tàrbena, Agres, cap de la Nau, serra d’Enguera
- 34 °C: Ayora, Atzeneta d’Albaida, Beniarrés, la Vall de Gallinera, Benifato, Alfafara, serra de Crevillent, serra de Buñol
- 33 °C: Ontinyent, Cofrentes, Polop, Benimarfull, Benimassot, la Torre de les Maçanes, Siete Aguas, Confrides, Sella, la Vall d’Ebo, Beniaia, La Cabezuela, el Puig de la Llorença
- 32 °C: Alcoi, Xàbia, Requena, Biar, Banyeres de Mariola, Muro de Alcoy, Relleu, Salem, Balones, Titaguas, Teresa de Cofrentes, Venta Gaeta, la Llacuna (Vilallonga)
- 31 °C: Orihuela, Elda, Petrer, Dénia, Villena, Calp, Albaida, Redován, la Font de la Figuera, Cox, Xixona, Castelló de Rugat, Orxeta, Xodos, Benifallim, l’Alqueria d’Asnar
- 30 °C: Elx, Torrevieja, Benidorm, Crevillent, Pilar de la Horadada, Guardamar del Segura, Altea, Benissa, Novelda, Utiel, Cocentaina, Monòver, Simat de la Valldigna, Orba, Sagra, Venta del Moro, Alfauir, Camporrobles, Fontanars dels Alforins, Higueruelas, Almiserà, Salinas, El Toro, Sacañet
- 29 °C: València, Alacant, Castelló de la Plana, Gandia, Vila-real, Alzira, Burjassot, Santa Pola, Xàtiva, la Vall d’Uixó, Oliva, la Vila Joiosa, Paiporta, Onda, Benicarló, Massamagrell, Peníscola, Alginet, Mutxamel, Cullera, Aspe, Ibi, Onil, l’Alcúdia, la Pobla de Vallbona, Vilafranca, Benafigos, Culla
- 28 °C: Sagunt, Sueca, Vinaròs, Llíria, Enguera, Vallada, Quatretonda, Sollana, Benicull de Xúquer, Carlet, Bétera, Borriol, Torreblanca, Chelva, Soneja, Algueña, la Llosa, Benimuslem, Albalat dels Tarongers, Portell de Morella, Castellfort, Vistabella del Maestrat, Castielfabib
- 27 °C: Chiva, l’Alcora, Godella, Vilafamés, Llombai, Moixent, Traiguera, Fageca, cim d’Aitana
- 26 °C: Segorbe, Villar del Arzobispo, Sant Mateu, Xaló, Montanejos, Ademuz, Gátova
- 25 °C: Viver, Cortes de Arenoso, Xert, Atzeneta del Maestrat, Albocàsser
- 24 °C: Benlloc, Catí, Torralba del Pinar, la Mata, La Yesa
- 23 °C: Forcall
- 18 °C: Fredes
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