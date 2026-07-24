Previsió
El ponent dispararà el termòmetre fins als 37 graus el cap de setmana abans de l’alleujament tèrmic
La previsió de l’Aemet marca dissabte com el dia més calorós, tot i que les temperatures baixaran, amb la possibilitat que es registren algunes tempestes
Després de tres jornades marcades per les altes temperatures dins de la tercera onada de calor, la calor començarà a remetre en bona part de la Comunitat Valenciana, encara que l’alleujament no arribarà fins al final del cap de setmana. La baixada es concentrarà en el prelitoral i el litoral sud de València, així com en el litoral sud d’Alacant, segons l’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet), mentres que en les zones interiors encara es mantindran valors significativament elevats.
Així, este divendres 24 de juliol, les temperatures descendiran de manera notable, encara que la calor continuarà sent intensa. També podran registrar-se algunes tempestes, esta vegada en punts del litoral sud de València, encara que en principi seran febles i d’escassa entitat.
A Xàbia i la Marina Alta, este divendres es presenta amb temperatures d’entre 25 i 32 graus, després de viure algun esclafit càlid dijous a la nit. Predominaran els cels poc nuvolosos o clars, encara que, durant les hores centrals del dia, hi ha una probabilitat de precipitació del 25 %. El vent serà fluix i variable, amb predomini dels components est i nord-est.
El dia més calorós
La situació canviarà de manera notable dissabte, quan el vent de ponent afavorirà un nou ascens del termòmetre en el litoral alacantí. La previsió apunta a una mínima de 25 graus i una màxima que podria arribar als 37 graus, amb cels clars durant tota la jornada.
El vent de l’oest bufarà amb velocitats pròximes als 25 quilòmetres per hora. Este flux desplaçarà cap a l’oest la massa d’aire càlid que actualment roman sobre l’est de la Península, però, abans de completar eixe moviment, pot provocar un repunt tèrmic en les comarques costaneres. Serà, per tant, la jornada més adversa del cap de setmana, amb especial incidència durant les hores centrals i primeres hores de la vesprada.
Les nits també continuaran sent càlides, ja que el termòmetre difícilment baixarà dels 25 graus. Esta circumstància mantindrà una elevada sensació tèrmica i complicarà el descans nocturn.
El descens
L’alleujament arribarà diumenge. L’entrada d’una massa d’aire més fresca i seca permetrà que les temperatures descendisquen fins a situar-se entre els 23 i els 30 graus, uns set graus menys que la jornada anterior.
L’Aemet preveu que el desplaçament de la massa càlida es complete al llarg de diumenge i done pas a un aire renovat, lliure de pols sahariana. Este canvi afavorirà una millor visibilitat i un cel més blau. Al tractar-se, a més, d’una massa més seca, no només baixaran les temperatures, sinó també la sensació de basca acumulada durant els últims dies.
Diumenge predominarà l’ambient solejat, amb alguns intervals nuvolosos durant la segona mitat del dia i una probabilitat de pluja reduïda, entorn del 10 %. El vent girarà a sud-est i bufarà de manera moderada, amb velocitats pròximes als 15 quilòmetres per hora.
Així, el cap de setmana estarà dividit en dos escenaris molt diferents: un dissabte de calor extrema, amb màximes pròximes als 37 graus, i un diumenge molt més suportable, amb descens tèrmic, menys humitat ambiental i una atmosfera més neta.
Suscríbete para seguir leyendo
- Estos són els municipis valencians amb sensació tèrmica de més de 45 °C
- Una plaça d’Almardà estrena imatge després d’una inversió de quasi 65.000 euros
- Un ramat de 30 muflons devora una plantació de 800 ametlers en ple desenrotllament a Fontanars
- Els Roig invertixen en una empresa de gestió de residus
- Sánchez visitarà Ford Almussafes després de l’acord de la multinacional amb Geely
- Sánchez formalitza la plena reconciliació amb Algèria amb el gas com a peça clau bilateral
- Villena registra en plena onada de calor la temperatura nocturna més alta de la C. Valenciana: diversos municipis també van superar els 40 °C de matinada
- La família de Darwin i Amparo tindrà una vivenda nova a València després de la solsida a Benetússer