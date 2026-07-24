Foc
Sánchez reclama “molta precaució” davant de l’onada d’incendis: “Seguim les indicacions i evitem riscos”
Presidix una reunió del Comité Estatal d’Emergències per a avaluar els incendis
Sara Aagesen presidix la reunió de seguiment de l’evolució dels focs en el Centre de Coordinació de la Informació Nacional d’Incendis Forestals
Redacció
El president del Govern, Pedro Sánchez, presidix este divendres una reunió del Comité Estatal de Coordinació i Direcció del Pla Estatal d’Emergències (CECOD), per a avaluar la situació dels incendis forestals que afecten les comunitats de Madrid i Castella i Lleó.
En un missatge en X, el cap de l’executiu va repassar que estem davant d’una “situació dramàtica, no només en diferents províncies espanyoles, sinó també en comarques de països veïns”. “Els incendis forestals estan arrasant milers d’hectàrees i afectant diverses poblacions”.
Va aprofitar el moment per a “traslladar tota la meua solidaritat amb totes les persones que estan veient com el foc calcina les seues muntanyes i amenaça les seues vivendes”, i va afirmar que “el Govern ha desplegat tots els efectius” per a estar al “costat” d’estes persones “en l’emergència i en la recuperació”. “Gràcies a les BRIF, a l’UME, a les Forces i Cossos de Seguretat, al Sistema de Protecció Civil i a tots els servicis d’emergència que lluiten dia i nit per a frenar l’avanç de les flames i extingir el foc”.
Després de reclamar “molta precaució”, el president va llançar la crida perquè els ciutadans “seguim les indicacions i evitem riscos”.
A les 9:30 hores està prevista, en el Palau de la Moncloa, la reunió a la qual assistix el ministre d’Interior, Fernando Grande-Marlaska, per via telemàtica des del lloc de comandament avançat de Cenicientos (Madrid), a on seguix l’evolució del foc. Al concloure, serà el titular d’Interior qui informe dels acords en la reunió.
Prèviament, la vicepresidenta tercera i ministra per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, Sara Aagesen, presidix la reunió de seguiment de l’evolució dels focs en el Centre de Coordinació de la Informació Nacional d’Incendis Forestals, a Madrid.
El Govern va declarar anit l’emergència d’interés nacional en el territori de la Comunitat de Madrid i en la província d’Àvila per l’evolució dels incendis forestals declarats a Villa del Prado i San Martín de Valdeiglesias (Madrid) i Burgohondo (Àvila).
A conseqüència d’esta declaració, Marlaska ha assumit la direcció i coordinació de les actuacions necessàries davant dels incendis i la gestió de tots els recursos estatals, autonòmics i locals que hagen d’emprar-se en eixes dos comunitats.
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