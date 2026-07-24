Sanitat
Ventiladors de casa per a suportar la calor en la sexta planta de l’hospital de Xàtiva
Pacients i visitants tornen a assenyalar problemes de climatització com l’any passat
La Conselleria sosté que en el Lluís Alcanyís no hi ha queixes de pacients per la calor, defén que les habitacions registren temperatures dins del rang recomanat i afirma que s’ha incrementat la potència dels aparells d’aire condicionat
Un any després que pacients de la sexta planta —l’última— de l’Hospital Lluís Alcanyís de Xàtiva denunciaren la deficient climatització en les habitacions d’este pis, la problemàtica de la calor es manté en estes dates, segons han confirmat pacients ara ingressats, que han hagut de recórrer a ventiladors propis per a pal·liar les altes temperatures que es registren en les dependències, en plena onada de calor. Els usuaris expliquen que “la calor és insuportable”. Els ventalls són uns altres dels instruments que apliquen pacients i familiars per a combatre la “basca” de les habitacions.
Una dona que ha estat ingressada durant una setmana en esta sexta planta de l’hospital —acaba de rebre l’alta— ha hagut de dur-se de casa un aparell d’aire condicionat per a fer suportable l’estada durant el seu ingrés.
L’estiu passat, Raquel va estar ingressada 15 dies en esta planta del Lluís Alcanyís i va exposar els problemes derivats de les altes temperatures que se suportaven en les habitacions. Ella, com altres pacients, va haver de dur-se un ventilador de casa per a alleujar la calor. Raquel va observar, al ser ingressada, que “la xica que compartia l’habitació amb mi tenia un ventilador. Li vaig preguntar i em va dir que la pacient que hi havia abans que jo s’havia portat fins i tot un equip d’aire condicionat portàtil. Estem ingressats tot el dia en l’habitació i es veu que, al ser la sexta planta, la frescor que arriba és mínima, si és que arriba. I així no es pot estar”, advertia.
Ara, Raquel explica que una veïna seua “ha estat una setmana ingressada en la sexta planta i també ha hagut de dur-se un ventilador perquè la situació continua igual que l’any passat, l’aire condicionat no arriba en condicions a les habitacions d’esta planta i les persones ingressades s’estan portant ventiladors per a sufocar la calor. Ella s’ha portat el seu propi ventilador, i en les altres habitacions de la planta els pacients han fet el mateix”, apunta.
Els problemes de confort tèrmic en la sexta planta del Lluís Alcanyís es repetixen un any més, en un estiu que està sent especialment calorós i que en el territori valencià assolix temperatures de més de 40 °C. L’Agència Estatal de Meteorologia avisava que la jornada d’este dijous era el pitjor dia d’esta nova onada de calor, i la previsió en la capital de la Costera era de 41 °C. A primeres hores de la vesprada de dijous, l’Aemet confirmava que el termòmetre ja havia superat els 40 °C a Xàtiva.
Tres màquines d’aire condicionat
A preguntes d’este diari, la Conselleria de Sanitat remarca que l’hospital de Xàtiva “no ha registrat cap queixa de pacients per altes temperatures”. També assenyalen que el Lluís Alcanyís “compta amb tres màquines d’aire condicionat, amb una potència de 2400 kW i que sumen dos milions de frigories. En este moment, totes les habitacions registren temperatures entre els 22,3 i els 25 graus, en funció de l’orientació, però totes en el rang de temperatura recomanat”, asseguren fonts de l’Administració autonòmica. La Conselleria afig que “fa un parell de dies van arribar les peces per a la renovació d’una de les bateries del bescanviador tèrmic d’un dels equips, que ja s’ha instal·lat i ha permés incrementar la potència de les màquines”.
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