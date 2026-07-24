Xeraco rep una subvenció de 204.302,99 € de la Generalitat Valenciana per a la millora del consultori mèdic auxiliar de la platja
La partida econòmica principal es farà efectiva en els pressupostos de l’any que ve
La Generalitat Valenciana ha concedit a l’Ajuntament de Xeraco una subvenció de 204.302,99 € destinada a finançar les actuacions d’intervenció arquitectònica del consultori mèdic auxiliar de la platja de Xeraco, dins del programa de millora dels consultoris auxiliars d’atenció primària per als anys 2026-2027. La subvenció es distribuirà de la manera següent: 2026, 2.000 €, i 2027, 202.302,99 €.
Amb esta inversió es rehabilitarà i s’adequarà l’edifici per a corregir les seues deficiències constructives, millorar l’accessibilitat, seguretat, salubritat i eficiència funcional i ambiental, i adaptar-lo a la normativa vigent.
Des de l’Ajuntament es valora molt positivament esta inversió, atés que permetrà disposar d’unes instal·lacions més modernes, accessibles i adequades per a l’atenció sanitària.
Esta subvenció és exclusivament per a la millora de l’edifici i no determina el servici assistencial ni el nombre de professionals sanitaris.
Per un servici millor
Per això, des de l’Ajuntament de Xeraco continuaran reclamant a la Conselleria de Sanitat un servici mèdic de qualitat, estable i suficient, “una problemàtica que esta localitat arrossega des de fa molts anys”, tant en el consultori de la platja com en el del poble, perquè “els veïns i les veïnes mereixen una atenció sanitària de qualitat”, segons fonts municipals.
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