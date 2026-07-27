Confirmat: l’elecció de la cort d’honor 2027 serà en el Roig Arena
Les preseleccionades acaparen l’atenció en la Batalla a l’espera de tornar a ser convocades, en el recinte ja confirmat, el 26 de setembre
Com si es tractara d’un procés de primàries, l’elecció de les falleres majors de València acapara una part de l’atenció en la Batalla de Flors. La presència de les preseleccionades en fins a nou carrosses, un terç de les participants, demostra el pes que té el procés. Si s’hi sumen els sectors fallers convidats, les actuals falleres majors i les de l’any passat, queda clar que, en la Batalla, “l’altre costat” està protagonitzat per la festa fallera i el seu múscul social.
Fotos i carrosses
Per a les candidates, la jornada és llarga i especial: van ser les primeres a arribar, cap a les cinc de la vesprada, per a recloure’s en el Palau de l’Exposició i ser sotmeses a la sessió fotogràfica oficial, la de la foto de candidata. Després ja es van fer les fotos grupals abans de ser portades a les carrosses, a on van aguantar estoicament l’inici de la Batalla. És el dia en què s’unixen tres generacions falleres, perquè en les carrosses principals hi ha les falleres vigents (Carmen Prades i Marta Mercader), i també les de l’any anterior (Berta Peiró i Lucía García amb les seues falleres) continuen el seu període d’actes “postregnat”.
El futur de les 146 ja està confirmat: la vetlada en la qual coneixeran el seu futur en la festa, la de tot o quasi res, serà el dissabte 26 de setembre i continuarà sent en el Roig Arena. El Govern municipal manté l’aposta en el recinte sota la idea que és el gran esdeveniment de l’exercici. L’any passat va haver-hi molt de debat polític sobre el seu cost econòmic.
Dos són els objectius principals. D’una banda, acurtar la superfície de desfilada i també la manera de completar el ritual del veredicte, que l’any passat es va fer excessivament llarg entre fallera i fallera.
I viatge amb vaixell
D’altra banda, es volen aplicar mesures tendents a acurtar la duració. L’any passat, des de l’aparició del director d’orquestra al nomenament de Carmen Prades, la 26a fallera triada, van passar una miqueta menys de quatre hores.
Les 73 candidates majors, a més, tornaran a embarcar-se en la travessia marítima amb Trasmed, que, acompanyades del jurat, les portarà a les illes Balears —a falta de confirmació—. Sembla que enguany es recalaria a Menorca per a completar la trilogia balear el 19 de setembre.
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