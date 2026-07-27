La Delegació del Govern descarta causes naturals en l’incendi de la Vall d’Uixó
El foc, que ha afectat 21 municipis i ha obligat a desallotjar més de 16.000 persones, no presenta indicis d’haver sigut provocat per condicions meteorològiques
La delegació del Govern a la Comunitat Valenciana acaba de donar les primeres dades sobre la investigació que s’està duent a terme per a revelar les causes de l’incendi forestal que, des de dissabte passat, està arrasant part de la serra d’Espadà i que ja ha calcinat 7.200 hectàrees. La delegada del Govern a la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha assenyalat que, de moment, “no sembla, no hi ha i no observem que hi haja condicions naturals meteorològiques” que hagen causat l’incendi. De fet, ha explicat que, encara que el Seprona continua investigant el possible origen del foc, tot indica que es tracta d’un fet ocasionat per l’acció humana, siga provocat o per alguna negligència.
Després de la reunió del Cecopi en el lloc de comandament avançat des del qual es coordinen les labors d’extinció, Bernabé ha destacat que sembla “que no hi ha causes naturals que puguen haver-lo provocat; per tant, s’està treballant en les línies d’investigació per a poder oferir informació pertinent a mesura que estes avancen”.
L’incendi de la Vall d’Uixó ha calcinat unes 7.200 hectàrees en un perímetre de 67 quilòmetres, les flames han obligat a evacuar més de 16.000 veïns i ja hi ha 21 municipis afectats.
Pérez Llorca exigix contundència
Davant de la magnitud de l’incendi, el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha sigut contundent sobre el castic per als qui provoquen un incendi d’estes característiques: “Que caiga tot el pes de la llei si hi ha intencionalitat humana”, ha confirmat. Durant la seua compareixença, Llorca ha afegit que s’haurien d’endurir les penes per a atemptats contra el medi ambient.
D’altra banda, Pérez Llorca ha explicat que s’estan fent mesuraments de qualitat de l’aire i de l’aigua per si es decidix que els 16.000 veïns desallotjats tornen a les seues cases.
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