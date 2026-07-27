Dénia perseguirà i sancionarà la prostitució que s’exercix en clubs, pisos i xalets
La nova ordenança multa amb fins a 3.000 euros proxenetes i puters i busca no deixar cap escletxa per a la impunitat i erradicar per complet l’explotació sexual de dones, xiquetes i xiquets
Ara es derogarà el desfasat article de l’ordenança de convivència que permetia multar també les víctimes: no s’aplica des de fa anys
Dénia, ciutat lliure de prostitució. Lliure en l’espai públic i també en el domèstic dels pisos i xalets. La nova ordenança per a l’erradicació de la prostitució i del tràfic amb finalitat d’explotació sexual, ordenança que s’aprovarà esta setmana en ple, vol posar fi a totes les escletxes d’impunitat. Es perseguirà i se sancionarà (les sancions molt greus arriben als 3.000 euros) també la prostitució que s’exercix en clubs, pisos, xalets i plataformes d’internet, llocs (també els virtuals) a on se sotmet les víctimes a aïllament i s’agreuja la seua vulnerabilitat.
El regidor d’Igualtat, Javier Scotto, ha presentat hui la nova ordenança i ha deixat clar que la prostitució és “una forma d’esclavitud”. Ha destacat que Dénia la perseguix en tots els àmbits. La privacitat no pot emmascarar l’explotació sexual de dones, xiquetes i xiquets. El regidor ha assegurat que eixe avanç de no deixar ni una porta oberta al fet que els proxenetes i puters puguen explotar les seues víctimes fa que esta ordenança siga pionera a la Comunitat Valenciana.
A més, esta nova normativa municipal implica la derogació de l’article 12 de l’ordenança de convivència ciutadana. Estava desfasat. Fa anys que no s’aplica a Dénia. Permet multar les dones que exercixen la prostitució, és a dir, les víctimes. Se sancionarà els proxenetes, explotadors sexuals i puters. L’ordenança posa el focus en els autèntics instigadors de la prostitució. “Estem fent un pas decisiu en la defensa dels drets humans, de la igualtat i de la lluita contra tota mena de violència”, ha advertit Scotto.
El regidor ha explicat que han tardat dos anys a redactar la nova ordenança, atés que volien, primer, nodrir-nos dels coneixements d’experts (també ha passat pel Consell de les Dones) i comptar amb un text que permeta protegir de manera efectiva les víctimes i “afavorir la seua recuperació personal i la seua integració laboral i social”. A més, calia abordar el que ha ocorregut en els últims anys a Dénia i la Marina Alta, que és que els proxenetes i puters han buscat ocultar la prostitució en xalets i pisos.
Multes de fins a 3.000 euros
Les sancions lleus (difondre publicitat, per exemple) se sancionen amb multes d’entre 500 i 750 euros. Les greus (per exemple, connivència amb puters i proxenetes i avisar-los de la presència de la Policia) estan penades amb multes d’entre 750 i 1.500 euros. Les molt greus, sancionades amb entre 1.500 i 3.000 euros, inclouen agreujants com exercir la prostitució a menys de 200 metres de col·legis i instituts o llocs a on es desenrotllen actes públics, aprofitar-se de dones en situació d’especial vulnerabilitat, aïllar les víctimes o confinar-les en llocs a on es dificulta que puguen fugir.
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